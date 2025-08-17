ŠOK! Niko neće da igra za bivšeg šampiona Evrope na Evrobasketu
VELIKE probleme ima reprezentacija Francuske pred Evropsko prvenstvo u košarci.
Povredio se Matijas LEsor, Vensan Poarje, otkazali su Viktor Vembanjama i Rudi Gober…
U skladu s tim – pozvao je Frederik Fotu talentovanog Musu Dijabatea, ali je krilni centar Šarlot Hornetsa to odbio.
Kako piše “Eurohoops” – razlog je činjenica da Dijabate želi da se spremi za novu NBA sezonu i posveti klupskoj karijeri.
