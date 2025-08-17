Košarka

ŠOK! Niko neće da igra za bivšeg šampiona Evrope na Evrobasketu

Aleksandar Ilić

17. 08. 2025. u 11:01

VELIKE probleme ima reprezentacija Francuske pred Evropsko prvenstvo u košarci.

FOTO: Profimedia

Povredio se Matijas LEsor, Vensan Poarje, otkazali su Viktor Vembanjama i Rudi Gober…  

U skladu s tim – pozvao je Frederik Fotu talentovanog Musu Dijabatea, ali je krilni centar Šarlot Hornetsa to odbio.

Kako piše “Eurohoops” – razlog je činjenica da Dijabate želi da se spremi za novu NBA sezonu i posveti klupskoj karijeri.

