ŠOK! Niko neće da igra za bivšeg šampiona Evrope na Evrobasketu

VELIKE probleme ima reprezentacija Francuske pred Evropsko prvenstvo u košarci.

Povredio se Matijas LEsor, Vensan Poarje, otkazali su Viktor Vembanjama i Rudi Gober…

U skladu s tim – pozvao je Frederik Fotu talentovanog Musu Dijabatea, ali je krilni centar Šarlot Hornetsa to odbio.

Kako piše “Eurohoops” – razlog je činjenica da Dijabate želi da se spremi za novu NBA sezonu i posveti klupskoj karijeri.

