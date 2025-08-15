NEVEROVATNA SRBIJA U FINALU EVROBASKETA! "Orlići" demolirali Sloveniju

Kadetska košarkaška reprezentacija Srbije plasirala se u finale Evropskog prvenstva (U16), pošto je večeras u Tbilisiju u polufinalu pobedila selekciju Slovenije rezultatom 90:58.

FOTO: KSS

Najefikasniji u selekciji Srbije bio je Ognjen Simjanovski, koji je postigao 24 poena, dok je Nikola Kusturica dodao 19. U reprezentaciji Slovenije najbolji je bio Nejc Roznik sa 14 poena, dok je Lun Jarc ubacio 12.

Kadeti Srbije će sutra od 19 časova u finalu EP igrati protiv Litvanije, koja je ranije danas savladala Italiju rezultatom 91:81.