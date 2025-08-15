NEVEROVATNA SRBIJA U FINALU EVROBASKETA! "Orlići" demolirali Sloveniju
Kadetska košarkaška reprezentacija Srbije plasirala se u finale Evropskog prvenstva (U16), pošto je večeras u Tbilisiju u polufinalu pobedila selekciju Slovenije rezultatom 90:58.
Najefikasniji u selekciji Srbije bio je Ognjen Simjanovski, koji je postigao 24 poena, dok je Nikola Kusturica dodao 19. U reprezentaciji Slovenije najbolji je bio Nejc Roznik sa 14 poena, dok je Lun Jarc ubacio 12.
Kadeti Srbije će sutra od 19 časova u finalu EP igrati protiv Litvanije, koja je ranije danas savladala Italiju rezultatom 91:81.
VATRENO KRŠTENjE: Petrović debituje za novi klub u grotlu "Enfilda"
SRPSKI čuvar mreže će večeras upisati zvanični debi za Bornmut protiv Liverpula u meču koji otvara novu sezonu najjače lige sveta. Utakmica se igra na "Enfildu" i počinje od 21.00.
15. 08. 2025. u 07:20
CRNOGORCI U ŠOKU: Pomislili za kolonu autobusa da je stigla velika međunarodna vatrogasna pomoć, a ono...
Najnovije vesti iz Crne Gore, a koje se tiču velikih požara zbog koji je i Srbija poslala pomoć ne bi li se vatrena stihija obuzdala, iznenadile su ceo Balkan. Na momenat i nasmejale zbog jedne pogrešne procene.
14. 08. 2025. u 17:22
CIFRA - BOLI GLAVA: Koliku penziju prima Berček? Svakog meseca na račun mu ležu DVE SUME
MNOGI kažu da je Aleksandar Berček jedan od najvećih glumaca na ovim prostorima, a on je svoj talenat dokazivao idući iz uloge u ulogu, i iznova pokazujući čari svog glumačkog umeća.
15. 08. 2025. u 13:20
Komentari (0)