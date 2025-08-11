KRAJ SARADNJE: Jokubaitis napustio Makabi, ali ostaje u Evroligi

LITVANSKI košarkaš Rokas Jokubaitis napustio je Makabi, saopštio je danas klub iz Tel Aviva i dodao da se radi o sporazumnom prekidu ugovora.

Foto: EPA-EFE/PETE ANDREOU

Ovaj 24-godišnjki plejmejker je prethodne sezone odigrao 28 mečeva u Evroligi za "ponos Izraela" i beležio je 12,6 poena u proseku, uz 3,2 skoka i 4,6 asistencija za 24 i po minuta na terenu.

Nemački mediji su preneli da je Jokubaitis napustio Makabi da bi potpisao za Bajern iz Minhena.

Pre tim iz Tel Aviva, reprezentativac Litvanije je igrao za Barselonu i Žalgiris.

Maccabi Tel Aviv basketball club thanks Rokas Jokubaitis and wishes him success on his future path 🙏 pic.twitter.com/1MHSx003fl — Maccabi Tel Aviv BC 🇮🇱​ (@MaccabiTLVBC) August 11, 2025

