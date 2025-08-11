Košarka

KRAJ SARADNJE: Jokubaitis napustio Makabi, ali ostaje u Evroligi

Танјуг

11. 08. 2025. u 11:22

LITVANSKI košarkaš Rokas Jokubaitis napustio je Makabi, saopštio je danas klub iz Tel Aviva i dodao da se radi o sporazumnom prekidu ugovora.

КРАЈ САРАДЊЕ: Јокубаитис напустио Макаби, али остаје у Евролиги

Foto: EPA-EFE/PETE ANDREOU

Ovaj 24-godišnjki plejmejker je prethodne sezone odigrao 28 mečeva u Evroligi za "ponos Izraela" i beležio je 12,6 poena u proseku, uz 3,2 skoka i 4,6 asistencija za 24 i po minuta na terenu.

Nemački mediji su preneli da je Jokubaitis napustio Makabi da bi potpisao za Bajern iz Minhena.

EXTRA BET - KVOTA DO 500 NA JEDNOM MEČU

Pre tim iz Tel Aviva, reprezentativac Litvanije je igrao za Barselonu i Žalgiris.

EXTRA BET - KVOTA DO 500 NA JEDNOM MEČU

Bonus video:  Nikola Jokić - od dobroćudnog debeljuce, do najboljeg i najplaćenijeg košarkaša na svetu

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi
pogledaj sve

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
LASERSKA OPERACIJA VEĆ JE UTVRĐEN STANDARD U LEČENJU UVEĆANE PROSTATE

LASERSKA OPERACIJA VEĆ JE UTVRĐEN STANDARD U LEČENjU UVEĆANE PROSTATE