KAKVA UTAKMICA NA EVROBASKETU: Srbija izgubila od Španije u neverovatnoj završnici
KADETSKA košarkaška reprezentacija Srbije (U16) izgubila je od Španije u 3. kolu Evropskog prvenstva sa 97:95 (24:29, 22:19, 28:18, 23:29) i tako sa druge pozicije prošla u osminu finala.
"Orlići" su odigrali dobro prvo poluvreme posle kojeg su imali prednost od dva razlike - 46:48. Ipak, za ishod ovog susreta ključna je bila treća četvrtina.
Rival je u tom periodu ozbiljno podigao agresivnost i taj deo meča dobio sa 28:18. Nastavili su Španci u istom ritmu i na startu četvrtog kvartala.
"Furija" je povela sa 82:70 i činilo se da je to kraj nadanja Srbije da može do preokreta, ali tako nisu mislili izabranici Stevana Mijovića. Napravili su seriju 7:0, no protivnik je odbio taj nalet. Naša selekcija je opet odgovorila i u jednom momentu uspela da preokrene rezultat i pobede - 92:93. Nažalost "orlići" nisu uspeli to da sačuvaju, pa su na kraju morali da čestitaju protivniku.
Naši košarkaši su pokušali da ponove ono što je uradio Miloš Teodosić kad je pogodio daleku trojku preko Horhea Garbahose, ali nisu bili precizni. Srbija je imala tri napada za izjednačenje ili preokret, no rival se odbranio.
Najefikasniji u selekciji Španije bio je Jan Serdan sa 18 poena, pratio ga je Rodžer Viljareho sa 16. Kod "orlića" se najviše istakao Nikola Kusturica sa 27, dok je Ognjen Simjanovski brojao do 21.
Srbija će u osmini finala igrati protiv Grčke.
