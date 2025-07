REPREZENTATIVAC SRBIJE JE SVE OTKRIO! Crvena zvezda se odlučila na radikalne promene

CRVENA zvezda posle loše prethodne sezone je odlučila da napravi totalni remont.

FOTO TANJUG/ STRAHINJA AĆIMOVIĆ

Ekipu će evidentno napustiti Luka Mitrović, Nemanja Nedović, Branko Lazić, a penzionisao se Miloš Teodosić. Reprezentativac Srbije Dejan Davidovac je u intervjuu za "Maxbet Sport" govorio o tome.

- Dugo smo zajedno gradili ovu priču. Nekako su mi oni bili i lice Zvezde. Ko zna koliko godina su tu. Žao mi je što više neće da ih bude. Očigledno da su u planu neke radikalne promene. Još se ne zna tačno kako će da izgleda tim, ali biće dosta novina. Činjenica je da se dešavaju velike promene, pa ćemo videti kako će to da se sklopi- rekao je Davidovac.

Odlični košarkaš je pričao i o onome što čeka reprezentaciju Srbije.

- Ljudi se raduju, to je lepo i tako treba, ali nisam od onih koji vole da se stvara euforija. Znamo kako to zna da se završi – kao u Berlinu 2022. godine! Treba verovati u ono što radiš, ali ne sme da se poleti. U Parizu i Manili smo pokazali da smo dobra ekipa, da sve možemo, pravimo od sebe moćnu celinu. Verujem u to, ali i dalje moramo hladne glave - rekao je Davidovac, pa nastavio:

- Atmosfera je odlična! Od Manile i onog Pariza, sve je potpuno drugačije. Stvorila se neverovatna hemija među nama. Ta WhatsApp grupa… stalno smo u kontaktu, šaljemo jedni drugima klipove, informacije, pričamo… Jedva čekamo da se okupimo! Svi to doživljavamo kao nešto posebno. Naravno, pritisak postoji, ali odnosi su vrhunski, nema problema. I verujem, ma ne verujem nego znam, da će da se nastavi sa takvom atmosferom. Svi volimo da dođemo u reprezentaciju.