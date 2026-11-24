Istakao je Koturović da je alkohol najveća droga

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Bivši košarkaški reprezentativac Jugoslavije, Dejan Koturović, bez ikakvog ustezanja govorio je u podkastu "Sportkast sa Stevom" o korišćenju marihuane tokom igračke karijere, borbi sa depresijom nakon povlačenja sa terena, alkoholu kao „najvećoj drogi“, ali i o iskustvima sa šamanskim biljkama poput ajahuaske i ibage.

Koturović je otvoreno priznao da je tokom 2002. godine, u periodu kada je osvojeno svetsko zlato u Indijanapolisu, gotovo svakodnevno konzumirao kanabis zbog povreda, ali da je pred obaveze u nacionalnom timu povukao ručnu.

– Ja sam te godine dosta, skoro svakodnevno pušio kanabis i pomagao mi je zbog povreda. Međutim, zbog reprezentacije nisam hteo da pravim probleme te vrste. Znao sam da je zabranjeno i prestao sam da pušim bukvalno dan pred same pripreme. Sa društvom sam zapalio poslednji džoint i otišao da spavam – ispričao je Koturović, dodajući da je upravo te noći imao „viziju“ da će Jugoslavija osvojiti zlato.

Na doping kontroli tokom Svetskog prvenstva našao se odmah posle polufinala, ali je test bio negativan:

– U Berlinu sam prethodno imao jednu urinsku doping kontrolu dok još nisam pušio, pa je sve prošlo okej. U Indijanapolisu je utakmica posle koje sam testiran odigrana nakon mesec i po ili dva od početka priprema, tako da je taj THC već ispario iz mene.

Nakon završetka karijere u Tau Keramici 2003. godine, Koturović se suočio sa velikim promenama bioritma i depresijom. Tada je, kako kaže, koristio marihuanu i alkohol, za koji danas nema lepe reči:

– Pio sam alkohol, koji je dozvoljena supstanca, iako je jedna od najvećih droga koje smo spoznali. Moramo svi priznati da je možda na alkoholu dobro zezanje, ali nažalost ima dosta nuspojava.

Kasnije se okrenuo tradicionalnim šamanskim biljkama južnoameričkih i afričkih plemena – ajahuaski i ibogi, kao i pečurkama i kaktusima. Iako demantuje da je šaman, ističe da danas kao duhovni vodič vodi i usmerava ljude na iboga seansama.

– Ajahuasku stvarno zovem sekretaricom Božjom. Ona te najviše približi Bogu. Ako sam ikad bio blizu Bogu, najbliži sam bio, čini mi se, uz pomoć biljaka. I do toga može da dovede i ajahuaska, i iboga, pečurke, kaktusi, pa čak i kanabis. Kanabis najbrže može da promeni svest – uzmeš praktično jedan dim, dva-tri dima i ti se realno bolje osećaš – naveo je Koturović.