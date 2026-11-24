Stojaković odigrao još jednu fenomenalnu partiju u NCAA (VIDEO)
SRBIN ponovo izdominirao.
Andrej Stojaković pokazao je da se nalazi u neverovatnoj formi. On je u pobedi njegovgo Ilinoja nad Vintropom (133:83).
Sin legendarnog Predraga Stojakovića je na parketu proveo 26 minuta i za to vreme ostvario je učinak od 29 poena, tri skoka i tri asistencije.
Ilinoj je sjajno otvorio sezonu, ovo mu je bila šesta pobeda na sedam utakmica. Jedino su poraz doživeli od Teksas Teka (84:78).
Koliko je ovaj tim dominantan, najbolje se vidi po tome što su samo na jednoj utakmici postigli manje od 100 poena. Bilo je to u trijumfu nad Djukom (99:78).
Stojaković ove sezone prosečno beleži 24,3 poena, pet skokova i 3,3 asistencije, što potvrđuje da je veoma dobro otvorio sezonu.
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