SRBIN ponovo izdominirao.

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Andrej Stojaković pokazao je da se nalazi u neverovatnoj formi. On je u pobedi njegovgo Ilinoja nad Vintropom (133:83).

Sin legendarnog Predraga Stojakovića je na parketu proveo 26 minuta i za to vreme ostvario je učinak od 29 poena, tri skoka i tri asistencije.

Ilinoj je sjajno otvorio sezonu, ovo mu je bila šesta pobeda na sedam utakmica. Jedino su poraz doživeli od Teksas Teka (84:78).

Koliko je ovaj tim dominantan, najbolje se vidi po tome što su samo na jednoj utakmici postigli manje od 100 poena. Bilo je to u trijumfu nad Djukom (99:78).

Stojaković ove sezone prosečno beleži 24,3 poena, pet skokova i 3,3 asistencije, što potvrđuje da je veoma dobro otvorio sezonu.

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