Košarkaš Barselone, Džoš Nibo, doživeo je novu povredu.

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Centar katalonskog tima moraće da bude van terena između tri i četiri meseca. Klub je objavio medicinski izvještaj nakon utakmice protiv Crvene zvezde, u kojoj je američki centar zadobio povredu.

[COMUNICAT MÈDIC] Josh Nebo va patir una avulsió parcial del tendó rotulià del genoll dret durant el Barça-Estrella Roja del passat divendres. Seguirà un tractament conservador i el temps previst de recuperació és d'entre 3 i 4 mesos. Tyrese Martin va patir un esquinç durant el Barça-Paris Basketball del passat dimarts i no estarà disponible per al partit d'avui a causa d'una agudització de les molèsties al turmell dret. — Barça Basket (@FCBbasket) November 22, 2026

Pregledima je utvrđeno da je došlo do oštećenja tetive patele desnog kolena, zbog čega će Nibo morati na višemesečnu pauzu.

Ovo znači da će Barseslona morati na tržište kako bi doveli centra pošto bi ostali samo na Balcerovskom u nastavku Evrolige.