Katastrofalne vesti za Barselonu: Centar tri meseca van parketa zbog povrede
Košarkaš Barselone, Džoš Nibo, doživeo je novu povredu.
Centar katalonskog tima moraće da bude van terena između tri i četiri meseca. Klub je objavio medicinski izvještaj nakon utakmice protiv Crvene zvezde, u kojoj je američki centar zadobio povredu.
Pregledima je utvrđeno da je došlo do oštećenja tetive patele desnog kolena, zbog čega će Nibo morati na višemesečnu pauzu.
Ovo znači da će Barseslona morati na tržište kako bi doveli centra pošto bi ostali samo na Balcerovskom u nastavku Evrolige.
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