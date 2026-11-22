ZVEZDA PRONAŠLA MOGUĆU ZAMENU ZA BUKARIJA: Rijera želi ovog fudbalera!
Crvena zvezda mogla bi tokom narednog prelaznog roka da pojača konkurenciju u ofanzivnom delu tima, a jedno od imena koje se nalazi na radaru crveno-belih jeste Dominik Kočiš, fudbaler mađarskog Debrecina. Kako prenosi „Max sport“, španski trener Albert Rijera posebno ceni kvalitete ovog ofanzivca i vidi ga kao potencijalnu zamenu za Osmana Bukarija.
Ipak, interesovanje je za sada u početnoj fazi i nema naznaka da su pregovori oko transfera konkretizovani. Ostaje da se vidi da li će Zvezda napraviti naredni korak i pokušati da dovede mađarskog fudbalera.
Kočiš ima 24 godine, a za Debrecin nastupa od januara 2024. godine. Njegova primarna pozicija je desno krilo, ali može da igra i na suprotnoj strani napada, kao i u centralnom delu ofanzivne linije.
Prema informacijama „Max sporta“, Rijera smatra da bi se njegove karakteristike uklopile u sistem koji želi da izgradi na Marakani. Dodatni razlog zbog kojeg je Mađar zanimljiv crveno-belima jeste činjenica da u Debrecinu trenutno nema status standardnog prvotimca i ne dobija kontinuitet u igri.
Ko je Dominik Kočiš?
Rođen je 1. avgusta 2002. godine u Nađkanjiži, a fudbalski put gradio je kroz mađarske klubove. Pre dolaska u Debrecin nastupao je za Honved, dok je deo karijere proveo i u Diošđeru, gde je igrao kao pozajmljeni fudbaler.
Prošao je kroz mlađe reprezentativne selekcije Mađarske, a za nacionalni tim do 21 godine odigrao je 15 utakmica i postigao tri gola.
Prema podacima Transfermarkta, njegova tržišna vrednost procenjena je na 450.000 evra, dok ga ugovor sa Debrecinom vezuje za klub do 30. juna 2029. godine.
Transfer još nije blizu realizacije
Iako se Kočiš nalazi na listi želja Alberta Rijere, za sada nema potvrde da će Crvena zvezda poslati zvaničnu ponudu ili započeti pregovore sa mađarskim klubom.
Potencijalni dolazak 24-godišnjeg ofanzivca zavisiće od daljih procena stručnog štaba i razvoja situacije u Debrecinu. Za sada je jasno samo da je Kočiš jedno od imena koje Rijera ima u vidu dok razmišlja o jačanju napada crveno-belih.
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