Strateg Partizana Đoan Penjaroja produžio je ugovor sa Partizanom, saopštio je klub.

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Španac će na klupi "parnog valjka" ostati do 2029. godine.



Partizan se na društvenim mrežama oglasio saopštenjem:



- Na sednici Upravnog odbora KK Partizan, potvrđena je odluka da se potpiše novi ugovor sa trenerom crno-belih Đoanom Penjarojom i na taj način se produži saradnja do leta 2029. godine.

Penjaroja je preuzeo Parni valjak u decembru 2025. godine i do kraja sezone uspeo da crno-bele dovede do finala ABA lige.

U aktuelnoj sezoni, u velikoj meri renovirani tim Partizana Mozzart Bet ima učinak od 7 pobeda i 6 poraza na početku Evrolige, dok u regionalnom šampionatu crno-beli imaju šest pobeda i jedan neuspeh.

Ovim potpisom, potvrđena je zajednička vizija kluba i trenera u borbi za nove uspehe dostojne imena i ambicija Partizana - saopštili su crno-beli.

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