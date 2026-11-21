Partizan objavio: Važan potpis, Penjaroja produžio ugovor, evo do kada ostaje u Partizanu
Strateg Partizana Đoan Penjaroja produžio je ugovor sa Partizanom, saopštio je klub.
Španac će na klupi "parnog valjka" ostati do 2029. godine.
Partizan se na društvenim mrežama oglasio saopštenjem:
- Na sednici Upravnog odbora KK Partizan, potvrđena je odluka da se potpiše novi ugovor sa trenerom crno-belih Đoanom Penjarojom i na taj način se produži saradnja do leta 2029. godine.
Penjaroja je preuzeo Parni valjak u decembru 2025. godine i do kraja sezone uspeo da crno-bele dovede do finala ABA lige.
U aktuelnoj sezoni, u velikoj meri renovirani tim Partizana Mozzart Bet ima učinak od 7 pobeda i 6 poraza na početku Evrolige, dok u regionalnom šampionatu crno-beli imaju šest pobeda i jedan neuspeh.
Ovim potpisom, potvrđena je zajednička vizija kluba i trenera u borbi za nove uspehe dostojne imena i ambicija Partizana - saopštili su crno-beli.
Uskoro opširnije
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