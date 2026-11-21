RAJAKOVIĆ PREKINUO CRNI NIZ: Toronto u dramatičnoj završnici srušio Detroit!
Košarkaši Toronto reptorsa savladali su Detroit pistonse rezultatom 105:102 u utakmici NBA kupa i prekinuli seriju od šest uzastopnih poraza. Najzaslužniji za trijumf bio je Skoti Barns, koji je postigao 29 poena i u samom finišu rešavao ključne situacije.
Ekipa srpskog trenera Darka Rajakovića do pobede je stigla posle velike borbe i neizvesne završnice, u kojoj su se timovi smenjivali u vođstvu.
Toronto je na poluvreme otišao sa prednošću od 54:48, a tokom treće četvrtine imao je i 12 poena viška. Ipak, Detroit je uspeo da se vrati u meč i u poslednju deonicu ušao sa pet poena zaostatka (72:77).
Dve uzastopne trojke Džejmisona Betla donele su Reptorsima prednost od 87:80, ali je usledila dramatična završnica.
Pri rezultatu 99:99, posle izgubljene lopte Detroita, Toronto je dobio priliku da ponovo povede. Barns je promašio polaganje posle prodora, ali je Jakob Peltl uhvatio ofanzivni skok i pogodio za 101:99, nešto više od 27 sekundi pre kraja.
Kejd Kaningem je zatim trojkom preokrenuo rezultat i doveo Detroit u vođstvo od 102:101. Ipak, Barns je odgovorio polaganjem za novo vođstvo Toronta, a potom i presekao dodavanje Kaningema.
Imanuel Kvikli je sa dva precizna slobodna bacanja postavio konačnih 105:102. Detroit je imao poslednji napad, ali je pokušaj Kevina Hjurtera za tri poena završio na obruču.
Pored Barnsa, u pobedničkom timu istakao se Alen Grejvs sa 20 poena i 10 skokova, dok je Kvikli utakmicu završio sa 18 poena i 11 asistencija.
U redovima Detroita Kaningem je postigao 23 poena, a Hjurter 20. Barns i Grejvs su već u prvom poluvremenu ubacili po 24 poena, uz zajednički šut iz igre 11/12.
Toronto će u ponedeljak dočekati Milvoki, dok Detroit u nedelju gostuje Atlanti.
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