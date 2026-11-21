VUČIĆ O BAKIĆU I PRITISCIMA NA MEDIJE: Promene na RTS-u i gašenje Informera su im bile prve stavke
LIDER opozicije Aleksandar Vučić izjavio je da su promene na RTS-u i gašenje Informera bile prve stavke nove vlasti, dok je govoreći o Jovu Bakiću poručio da o njemu misli „sve najgore“, ali da mu priznaje spremnost da učestvuje u otvorenom političkom duelu, za razliku od onih koji bi samo da progone neistomišljenike.
- Ima ih koliko hoćete koji su u stanju, ne bi li se nekome dodvorili, da kažu šta god. Ovi "stručnjaci" koji, kad vide crkvu, kažu da je to crkva sa dva minareta, oni koji misle da je potrebno da progone svakoga ko drugačije misli, i koji nisu u stanju. Pri tome, da vam kažem, što se tiče Bakića, sve najgore mislim o njemu, sve najgore. Ali, znate, on je bar hteo da učestvuje, ovako ili onako, u nekom muškom duelu, u razmeni udaraca, pa makar delimično fer. Nije, nije fer, nije fer to što preti drugim ljudima koji ga se plaše, ali ovo, to je okej. Čekajte, nije fer ni to što je iznosio laži. Nije fer ni to što, i pored promene na RTS-u, to je negde prvo urađeno. RTS i gašenje Informera su prve stavke njima bile - rekao je Vučić.
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