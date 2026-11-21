VUČIĆ POVUKAO JEZIVU PARALELU SA VREMENOM OKUPACIJE: Takvih denuncijanata i danas imamo koliko hoćete
ALEKSANDAR Vučić, lider opozicije, gostovao je na Informer TV, gde govorio o politički motivisanim hapšenjima i revanšizmu Stdentske liste.
- Kad govorimo o Patriku Dridu, to sa hapšenjem i Vojinović u Smederevu, to je onako, ipak najgluplje hapšenje. Da, da. To je onako, najgluplje i najbesmislenije. A našao se i neko ko će da potpiše. A tih što će da potpišu, slugu smo uvek imali dovoljno. Nikada ih nije bilo malo. Ne zaboravite da je 1943. nemački Abver, nemačka vojna komanda, izdala javno saopštenje, koje je pročitao i Radio Beograd tadašnji. Doduše, tada Gestapo i Abver nisu tražili specijalna dosijea za zaposlene u Radio Beogradu, kao što je Studentska lista tražila za radnike na televiziji Srbije i one koji su "neposlušni" i "nepodobni". Ili bar oni misle da jesu. A od tih 50, 35 je glasalo za blokadere. Glasalo za njih. Možda mislite šta sad ti ljudi misle o njima. I oni su tada izdali saopštenje i rekli: "Molimo Beograđane da nam više ne prijavljuju svoje komšije kao članove ilegalnog partizanskog pokreta, jer već imamo dovoljan broj denuncijanata koji nam daju prave informacije, a ovako ne možemo da odgovorimo na sve pozive. Tako da, takvih ima danas koliko hoćete - naglasio je Vučić.
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