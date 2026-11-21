"POLITIČARI NAJAVLJUJU HAPŠENJA, INSTITUCIJE ĆUTE" Vučić otvorio pitanje koje potresa Srbiju
ALEKSANDAR Vučić, lider opozicije, gostovao je na Informer TV, gde govorio o optužnicama i hapšenjima posle izbora.
- Kao i u predmetima svim ovim o kojima smo govorili: protiv svih policajaca, protiv svih predsednika opština, protiv svih ljudi. Sve je - kadija te tuži, kadija ti sudi. Sve. Ja nemam problem sa tim da bude uhapšen onaj ko je ukrao stvarno neki novac. I to bih pohvalio, i rekao bih: hvala vam što ste nam pomogli da se očistimo. Ali da hapsite ljude, ženu u Smederevu su uhapsili zato što je smeće odnošeno na divlju deponiju, a to nam je slučaj u 90% opština, jer nismo uspeli da uradimo sve deponije, da uredimo i da napravimo takozvane regionalne deponije mnogih gradova. To je samo zato što se ne plaši! Zato što nije ukapirala! To je samo zato što nije pognula glavu kada su kriminalci upali u njenu prostoriju, jer šta su drugo, nego razbojnici i kriminalci? Koji neovlašćeno upadaju, prete, i vrše najteži mogući pritisak za donošenje važnih političkih odluka. Imamo li institucije? A, izvolite, izvinite. Nemamo. Zato što ja ne pamtim da sam čuo ikada za 14 prethodnih godina, a posebno se tom tematikom bavim, da političari, ljudi koji čine skupštinu, najavljuju nečije hapšenje. Dakle, to treba da rade institucije koje su samostalne. Direktno narušavanje autonomije. Ajde da mi o nečemu drugom, pošto neću da ulazim u njihovu matricu - rekao je Vučić.
Preporučujemo
"NIJE KAMEN NA KAMENU OSTAO" Šešelj ocenio duel vlasti i opozicije u skupštini
20. 11. 2026. u 18:46
Koliko "košta" opomena u Skupštini Srbije i kolike su plate poslanicima?
20. 11. 2026. u 18:42
Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi
18+ Zabranjeno je učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
VUČIĆ O VOJNOJ DOKTRINI: Moramo biti jači od 7 armija da bi bili sigurni, naša vojska danas je veoma snažna
ALEKSANDAR Vučić, nosilac liste "Aleksandar Vučić - Ujedinjena Srbija", rekao je večeras u emisiji "Hit Tvit" na TV Pink,
11. 10. 2026. u 22:13
Partizan razbio večitog rivala: Na krilima Grobara crno-beli ubedljivo slavili protiv Zvezde
Rukometaši Partizana pobedili su večeras na svom terenu Crvenu zvezdu rezultatom 32:24 u meču 10. kola ARKUS lige.
20. 11. 2026. u 19:57
"To mora da je Albanac - uvek prilazi s leđa!" (VIDEO)
BELGIJSKI premijer se nije ni okrenuo, već je odmah prokomentarisao situaciju.
20. 11. 2026. u 16:21 >> 16:30
Komentari (0)