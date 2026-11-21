ALEKSANDAR Vučić izneo je danas dramatično upozorenje o stanju u privredi, navodeći da nakon otkaza u Nišu i 1.200 radnika u Zrenjaninu, Srbiji preti odlazak „Stelantisa“ u Tursku i gubitak do 5.000 radnih mesta, što bi, kako je ocenio, Kragujevac ponovo pretvorilo u „dolinu gladi“ kakvu je zatekao pre pokretanja oporavka tog grada.

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– Argumentacija za neke ljude nije važna. Nula. Mogu da vam urade šta hoće. Mogu da polivaju narodne poslanice jogurtom, napraviće tekst „koliko je jogurt zdrav za kosu“. I oni će to i dalje da gledaju i čitaju, jer im to odgovara. Sve dok se to njima ne dogodi. I tek kad im se bude dogodilo to da u niškom „Asteru“ dobiju otkaz, a u ponedeljak dobijaju otkaze u zrenjaninskom „Drekslmajeru“, a dobiće i 1.200 ljudi u zrenjaninskoj fabrici.

