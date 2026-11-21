Nikola Jokić oglasio se nakon trijumfa Denver Nagetsa nad Hjuston Roketsima, a u razgovoru sa novinarima govorio je o razlozima pobede, svojoj formi i načinu na koji se suočava sa izazovima tokom sezone.

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Srpski centar smatra da je timski pristup bio jedan od ključnih faktora uspeha, posebno dobra realizacija šuteva i nesebična igra u napadu.

- Pogađali smo šuteve, pronalazili saigrače i dosta dodavali loptu. Kada igramo na taj način, možemo da steknemo prednost. Nisam želeo da forsiram stvari, jer tako možete da poremetite ritam čitave ekipe. Sačekao sam svoju priliku i igra se na kraju sama otvorila - objasnio je Jokić.

Govoreći o svojoj fizičkoj spremnosti i napretku koji pokazuje od početka sezone, Nikola je istakao da je naporan rad sastavni deo njegovog pristupa košarci. Posebno je zanimljiv njegov pogled na teške trenutke i prepreke.

- Spreman sam od samog početka. Radio sam i trenirao. Volim da kažem da je lepota upravo u tom mučenju. Volim da patim, jer vas to čini boljim i tera da razmišljate o tome kako možete nešto da unapredite. Lepo je kada patim - poručio je srpski košarkaš.

Osvrnuo se i na svoj šut, odnosno na to da li je u poslednje vreme nešto posebno menjao kako bi popravio procente.

- Nisam ništa posebno menjao, samo sam trenirao. Možda ponekad počnete da sumnjate u sebe. Nikada ne znate, možda će se stvari vratiti na svoje mesto, a možda i neće - rekao je Jokić.

Jedna od tema bila je i reakcija ekipe u trenucima kada se utakmica odlučivala. Jokić je naglasio da njegovi saigrači moraju da budu spremni da preuzmu odgovornost i da iskustva iz teških situacija pretvore u nešto što će im koristiti u narednim utakmicama.

- Morate da preuzmete rizik kako biste dobili priliku. Tako se uči. Ono što smo naučili moramo da primenimo sledeći put. To treba da postane naš standard, a ne nešto što radimo samo povremeno. Svi moraju to da očekuju od sebe i da pruže maksimum - istakao je Nikola.

Na kraju, ponovo se vratio na značaj mentalne snage i načina na koji se nosi sa problemima tokom sezone. Prema njegovim rečima, upravo takvi trenuci mogu da donesu dodatni napredak.

- Takve stvari vas čine boljim i pametnijim, podstiču vas da radite još više. Počnete da tražite nove načine da utičete na utakmicu i to je suština - zaključio je Jokić.