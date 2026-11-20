Ostaju i dalje na prvom mestu.

Foto: Depositphotos

Veliko iznenađenje dogodilo se u 11. kolu Prve lige Rumunije u rukometu za žene, gde je Dunarea pobedila neprikosnovenu Gloriju Bistricu rezultatom 28:27.

Ništa ne bi bilo čudno, da nije reč o braniocu titule i lideru na tabeli, koja je bila neporažena posle prvih deset kola, međutim, kola su krenula nizbrdo. Jer, pre samo četiri dana, Glorija je izgubila od hrvatske Podravke (34:37) u Ligi šampiona, a sada je nastavila neprijatan niz.

Uprkos tome, Bistrica je na poziciji koja im obezbeđuje prisustvo u plej-ofu za osminu finala najelitnijeg evropskog takmičenja. S druge strane, u rumunskom prvenstvu Glorija nije izgubila utakmicu neverovatnih 394 dana!

Standings provided by Sofascore

Dunarea Braila, koja takođe učestvuje na međunarodnoj sceni, u Evropskoj ligi, stigla je poopela se na 4. mesto domaćeg šampionata. Pobedonosni gol je postigla Mihaela Mihaj, 21 sekundu pre kraja meča, za konačnih 28:27.

Ona je ujedno, bila najefikasnija sa 9 golova iz 10 šuteva, sjajna je bila i Dijana Liksandroja sa 7 pogodaka iz 8 pokušaja, uključujući maksimalan bilans iz sedmeraca (5/5). Njih dve su postigle 16 od 28 golova domaćina. Kod Glorije, Nina Engel i Johana Rajhert, dominirale su sa po sedam golova.

БОНУС ВИДЕО: МЛАДИЋ ИЗ БЕОГРАДА СВУДА УЗ СРБИЈУ: Филип са урнебесном мајицом пружа подршку ''орловима'' и у Лилу