Za rubriku verovali ili ne! Izgubili utakmicu posle 394 dana!
Ostaju i dalje na prvom mestu.
Veliko iznenađenje dogodilo se u 11. kolu Prve lige Rumunije u rukometu za žene, gde je Dunarea pobedila neprikosnovenu Gloriju Bistricu rezultatom 28:27.
Ništa ne bi bilo čudno, da nije reč o braniocu titule i lideru na tabeli, koja je bila neporažena posle prvih deset kola, međutim, kola su krenula nizbrdo. Jer, pre samo četiri dana, Glorija je izgubila od hrvatske Podravke (34:37) u Ligi šampiona, a sada je nastavila neprijatan niz.
Uprkos tome, Bistrica je na poziciji koja im obezbeđuje prisustvo u plej-ofu za osminu finala najelitnijeg evropskog takmičenja. S druge strane, u rumunskom prvenstvu Glorija nije izgubila utakmicu neverovatnih 394 dana!
Dunarea Braila, koja takođe učestvuje na međunarodnoj sceni, u Evropskoj ligi, stigla je poopela se na 4. mesto domaćeg šampionata. Pobedonosni gol je postigla Mihaela Mihaj, 21 sekundu pre kraja meča, za konačnih 28:27.
Ona je ujedno, bila najefikasnija sa 9 golova iz 10 šuteva, sjajna je bila i Dijana Liksandroja sa 7 pogodaka iz 8 pokušaja, uključujući maksimalan bilans iz sedmeraca (5/5). Njih dve su postigle 16 od 28 golova domaćina. Kod Glorije, Nina Engel i Johana Rajhert, dominirale su sa po sedam golova.
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