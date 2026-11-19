Mihaela Periš otkrila je šta su lekari saopštili porodici nakon smrti njenog brata Kristijana Josipa Periša, zašto im u prvom trenutku nije bilo dozvoljeno da vide njegovo telo i kakve su povrede, kako tvrdi, uočili. Porodica je nakon toga zatražila medicinsku dokumentaciju i podnela krivičnu prijavu zbog sumnje na nesavesno lečenje sa smrtnim ishodom.

Foto: Printskrin

Kristijan Josip Periš (32) preminuo je u Klinici za psihijatriju „Sveti Ivan“ u zagrebačkom Jankomiru, a njegova sestra je u razgovoru za „Jutarnji list“ govorila o okolnostima tragičnog događaja i iskustvu porodice nakon dolaska u bolnicu.

Kristijan je u bolnicu primljen 21. oktobra, a porodica je iste večeri obaveštena da je preminuo. Po dolasku u Jankomir, lekarka Silvana Jelavić, prema rečima Mihaele, objasnila im je da je Kristijan bio izrazito uznemiren, da je cepao odeću i pružao otpor medicinskom osoblju, te da je nakon primene leka za smirenje prestao da diše.

Članovi porodice odmah su zatražili da vide njegovo telo, ali im to u početku nije bilo omogućeno. Kako tvrdi Mihaela, rečeno im je da se nalazi u sobi sa drugim pacijentima. Tek nakon što je lekarka razgovarala sa njihovom rođakom, koja je takođe lekarka, porodici je dozvoljeno da uđe.

Ono što su zatekli, prema Mihaelinom svedočenju, dodatno je uznemirilo porodicu.

- Kada smo došli u sobu na prvom spratu, pomerila sam čaršav kojim je bio pokriven. Tata je odmah rekao: „Oni su njega ugušili“. Pitala sam zašto Kristijan ima ranice ispod usta, zašto mu je krv u zubima i zašto ima ogromne tragove na vratu od gušenja - ispričala je Mihaela.

Prema njenim rečima, lekarka im je odgovorila da su uočeni tragovi posledica intubacije. Mihaela je navela i da joj je lekarka najpre rekla da je tek došla u noćnu smenu i da ne zna sve pojedinosti slučaja, a potom pomenula da je sa Kristijanom provela lep dan, što joj je, kako kaže, bilo neobično.

- Jedina naša greška možda je to što tog trenutka nismo pozvali policiju. Međutim, razgovarali smo sa lekarkom. Zar i ona nije trebalo da prijavi sumnju na ubistvo? - zapitala se sestra preminulog.

Narednog dana Mihaela je otišla u policijsku stanicu na Črnomercu, dok je porodica od bolnice zatražila kompletnu medicinsku dokumentaciju. Prema njenim tvrdnjama, dobili su samo Kristijanove lične stvari i otpusno pismo, dok im je za ostale nalaze rečeno da su već prosleđeni u arhivu.

Porodični advokat Leon Zrnić potom je podneo krivičnu prijavu zbog sumnje na nesavesno lečenje sa smrtnim ishodom. Takođe je zatražio da se sačuvaju snimci video-nadzora i sprovede vanredni inspekcijski nadzor nad radom bolnice.

Porodica, kako je poručila Mihaela, želi da sazna istinu o Kristijanovoj smrti i očekuje da budu utvrđene sve okolnosti, kao i eventualna odgovornost.

- Nadam se pravdi za Kristijana i da se više nikome neće dogoditi ono što se dogodilo njemu, da će se sistem promeniti i da Kristijanova žrtva neće biti uzaludna - zaključila je Mihaela Periš za „Jutarnji list“.