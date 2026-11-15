Legenda Brazila žestoko oplela po Anćelotiju
Poraz Brazila od Japana (2:3) u prijateljskoj utakmici izazvao je buru nezadovoljstva u tamošnjoj fudbalskoj javnosti, a na udaru kritika našao se selektor Karlo Anćeloti. Među najglasnijima bio je legendarni Romario, koji smatra da je saradnja italijanskog stručnjaka i reprezentacije Brazila došla do kraja.
Nekadašnji napadač „karioka“ nije birao reči, poručivši Anćelotiju da je vreme da napusti klupu petostrukog svetskog šampiona.
- Anćeloti, gotovo je! Uzmi svoje stvari i odlazi! Niko ne dovodi u pitanje tvoju istoriju. Jedan si od najvećih trenera koje je svetski fudbal video, ali to si dokazao u klubovima. Sa reprezentacijom Brazila do sada nisi pokazao da si na tom nivou. Ne možemo više – poručio je Romario.
Legendarni Brazilac smatra da italijanski stručnjak nije uspeo da se prilagodi specifičnostima rada sa nacionalnim timom, niti da razume značaj reprezentacije za brazilsku fudbalsku kulturu.
- U fudbalu nekada stvari jednostavno ne kliknu. Sa Anćelotijem se to definitivno nije desilo. Nije shvatio dinamiku rada sa reprezentacijom, a posebno nije shvatio šta su brazilski fudbal i žuto-zeleni dres. Odavno je došlo vreme za promenu. Zbogom!
Romario se obratio i predsedniku Fudbalskog saveza Brazila, zahtevajući da reaguje i ne dozvoli da se problemi nastave do Svetskog prvenstva.
- Ne možemo da rizikujemo da bacimo još jedno Svetsko prvenstvo. Vreme je da se deluje sada – zaključio je nekadašnji as.
Poraz od Japana tako je dodatno pojačao pritisak na Anćelotija, koji se našao pred ozbiljnim kritikama u trenutku kada Brazil pokušava da pronađe pravu formu pred naredni veliki izazov.
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