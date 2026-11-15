DA LI ĆE MINISTARKA ZDRAVLJA U HRVATSKOJ PODNETI OSTAVKU? Na pitanje o odgovornosti za Perišovu smrt ponavljala je samo jedno

MINISTARKA zdravlja Irena Hrstić gostovala je u Dnevniku Nove TV, gde je govorila o smrti Kristijana Josipa Periša u Klinici za psihijatriju Sveti Ivan u Jankomiru, rezultatima zdravstvene inspekcije i zahtevima njegove porodice.

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Osvrnula se i na situaciju u KBC-u Sestre milosrdnice, kao i na budžet za zdravstvo.

Hrstić o odgovornosti: Reč je o gradskoj bolnici

Na početku razgovora ministarka je komentarisala izjavu premijera Andreja Plenkovića da nema razloga za njenu ostavku jer je reč o bolnici kojom upravlja Grad Zagreb. Novinarka ju je pitala da li oseća ličnu ili moralnu odgovornost za tragediju.

"Kada govorimo o ovom slučaju, treba jasno razlučiti da li govorimo o krivičnoj odgovornosti, upravljačkoj odgovornosti ili političkoj odgovornosti. Krivična odgovornost se preispituje, upravljačka odgovornost je potpuno jasna piramida, reč je o gradskoj bolnici, a ovo je slučaj koji sigurno ne smemo politizovati", odgovorila je Hrstić.

Novinarka je ponovila pitanje o moralnoj odgovornosti, ali je ministarka ponovo istakla da je bolnica u nadležnosti Grada Zagreba.

"Ponavljam još jednom, reč je o gradskoj bolnici, reč je o jasnoj vertikali odlučivanja, reč je o jasnom nadzoru koji mora da funkcioniše u ovoj gradskoj bolnici, tako da sam vam sve odgovorila", rekla je.

Hrstić je priznala da je snimak događaja na nju ostavio užasan utisak. Ipak, smatra da se na osnovu ovog slučaja ne može donositi zaključak o stanju u celom sistemu psihijatrijske zaštite.

Poručila je da takva tragedija nije smela da se dogodi, ali da nije reč o problemu koji se sistematski ponavlja u hrvatskoj psihijatriji. Naglasila je i da zdravstvene ustanove imaju propisane procedure za postupanje sa hospitalizovanim pacijentima sa duševnim smetnjama i da ih se moraju pridržavati.

Inspekcija utvrdila značajne propuste

Govoreći o nadzoru u Klinici za psihijatriju Sveti Ivan, ministarka je potvrdila da je zdravstvena

Inspekcija je nastavila pregled dokumentacije, a za donošenje konačnog rešenja preostaje da se okolnosti događaja uporede sa medicinskim zapisima. Istovremeno, Hrvatska lekarska komora proverava postupanje lekara, uključujući i primenjenu terapiju.

Hrstić je rekla i da je razgovarala sa predsednicom Državne komisije za zaštitu osoba sa duševnim smetnjama, kao i sa novom vršiteljkom dužnosti direktorke klinike, kojoj je ponudila pomoć Ministarstva zdravlja.

"Nijedan pravilnik ne obuhvata primenu jastuka"

Ministarka se osvrnula i na pet zahteva koje je uputila porodica preminulog mladića, među kojima je i izmena pravilnika o postupanju sa pacijentima.

Objasnila je da pravilnik već postoji, ali da je otvorena mogućnost njegove izmene, na primer preciznijeg definisanja postupaka, češćeg nadzora nad pacijentima ili skraćivanja trajanja mera prinude.

"Ako govorimo o samom postupku, nijedan pravilnik ne obuhvata primenu jastuka u samim merama prinudnog, odnosno humanog sputavanja", naglasila je.

Na pitanje o međusobnim optužbama Ministarstva zdravlja i Grada Zagreba nakon tragedije, Hrstić je odbacila tvrdnje da je njena komunikacija bila politički motivisana. Rekla je da je tokom cele nedelje bila dosledna i da je trebalo razjasniti ko je u tom trenutku rukovodio bolnicom.

O situaciji u Vinogradskoj: "Uvek se nađe rešenje"

U razgovoru se dotakla i situacije u KBC-u Sestre milosrdnice, gde ističe rok za žalbu na konkurs na koji se prijavila Dijana Zadravec, a deo lekara zbog toga najavljuje odlazak.

Hrstić je kratko poručila da očekuje da se zdravstvena zaštita nastavi pružati bez prekida.

"Uvek se nađe rešenje", rekla je.

Na kraju razgovora izrazila je zadovoljstvo iznosom novca predviđenim za zdravstvo u narednoj godini. Istakla je da se izdvajanja povećavaju kako bi zdravstveni sistem mogao da prati razvoj dijagnostičkih i terapijskih postupaka i unapređuje zdravstvenu zaštitu pacijenata.

(Alo)