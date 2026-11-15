Tenis

Svitolina u finalu Završnog tunira, protiv Andrejeve za titulu

Александар Илић
Aleksandar Ilić

15. 11. 2026. u 09:13

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Ukrajinska teniserka Elina Svitolina plasirala se u finale Završnog turnira u Indijan Velsu, pošto je u polufinalu ubedljivo savladala Čehinju Lindu Noskovu rezultatom 2:0, po setovima 6:2, 6:1. Meč je trajao svega 65 minuta, a Ukrajinka je još jednom potvrdila da se nalazi u odličnoj formi.

Свитолина у финалу Завршног тунира, против Андрејеве за титулу

AP Photo/Andres Kudacki

Svitolina je od samog početka nametnula svoj ritam i nije dozvolila osmoj nositeljki turnira da ozbiljnije ugrozi njenu igru. U prvom setu napravila je tri brejka, dok je Noskova uspela da osvoji samo dva gema na svoj servis i jednom oduzme servis protivnici.

U drugom setu Ukrajinka je bila još dominantnija. Povela je sa 5:0 uz dva brejka prednosti, a Čehinja je uspela da osvoji još samo jedan gem pre nego što je Svitolina stavila tačku na meč.

Šesta nositeljka tako je izborila mesto u finalu turnira na kojem učestvuje osam najboljih teniserki na osnovu rezultata tokom sezone. Takmičenje je počelo grupnom fazom, nakon koje su po dve najuspešnije igračice iz svake grupe izborile plasman u polufinale.

Svitolinu u borbi za trofej očekuje duel sa Ruskinjom Mirom Andrejevom, koja je u drugom polufinalu savladala Amerikanku Džesiku Pegulu.

Finalni meč na programu je u nedelju, a Ukrajinka će imati priliku da sjajan nastup u Indijan Velsu kruniše osvajanjem titule.

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