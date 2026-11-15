Svitolina u finalu Završnog tunira, protiv Andrejeve za titulu
Ukrajinska teniserka Elina Svitolina plasirala se u finale Završnog turnira u Indijan Velsu, pošto je u polufinalu ubedljivo savladala Čehinju Lindu Noskovu rezultatom 2:0, po setovima 6:2, 6:1. Meč je trajao svega 65 minuta, a Ukrajinka je još jednom potvrdila da se nalazi u odličnoj formi.
Svitolina je od samog početka nametnula svoj ritam i nije dozvolila osmoj nositeljki turnira da ozbiljnije ugrozi njenu igru. U prvom setu napravila je tri brejka, dok je Noskova uspela da osvoji samo dva gema na svoj servis i jednom oduzme servis protivnici.
U drugom setu Ukrajinka je bila još dominantnija. Povela je sa 5:0 uz dva brejka prednosti, a Čehinja je uspela da osvoji još samo jedan gem pre nego što je Svitolina stavila tačku na meč.
Šesta nositeljka tako je izborila mesto u finalu turnira na kojem učestvuje osam najboljih teniserki na osnovu rezultata tokom sezone. Takmičenje je počelo grupnom fazom, nakon koje su po dve najuspešnije igračice iz svake grupe izborile plasman u polufinale.
Svitolinu u borbi za trofej očekuje duel sa Ruskinjom Mirom Andrejevom, koja je u drugom polufinalu savladala Amerikanku Džesiku Pegulu.
Finalni meč na programu je u nedelju, a Ukrajinka će imati priliku da sjajan nastup u Indijan Velsu kruniše osvajanjem titule.
Preporučujemo
Šveđani "preživeli" Bosnu: Zmajevi zamalo nadoknadili tri gola zaostatka u Solni
14. 11. 2026. u 22:46
Ko im je sada kriv kada nema Ronalda? Portugal se obrukao protiv Danske!
14. 11. 2026. u 22:39
Tek došao, a već odlazi: Amerikanac napušta Olimpijakos?
14. 11. 2026. u 22:17
Iznenađenje u ABA ligi: Igokea posle dva produžetka pobedila Budućnost
14. 11. 2026. u 21:55
Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi
Partizan poražen u Solunu: Stanojević ima razloga za brigu, dva igrača završila meč zbog povreda!
Fudbaleri Partizana neće po najboljem pamtiti gostovanje u Solunu, gde su u prijateljskom susretu protiv PAOK-a poraženi rezultatom 3:1, iako su imali prednost na početku utakmice. Duel je odigran u okviru proslave velikog jubileja grčkog kluba, koji obeležava 100 godina postojanja, ali je za beogradsje crno-bele umesto lepog sećanja doneo nekoliko razloga za zabrinutost.
14. 11. 2026. u 17:50
Katastrofalne vesti za PSŽ: Kviča Kvarackhelia pokidao ligamente!
PSŽ je pobedio u utorak uveče Barselonu u 3. kolu Lige šampiona sa 4:2. Međutim povreda Gruzijca brine sve u francuskom klubu.
21. 10. 2026. u 11:29 >> 11:39
Ko je Valerija Čekalina koju je Putin pomilovao? Poznata kao Lerček, ima rak - krivični dosije izbrisan
U OKTOBRU je prijavila da joj je bolest napredovala.
14. 11. 2026. u 13:00 >> 13:10
Komentari (0)