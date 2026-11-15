CILjEVI Specijalne vojne operacije nikada se nisu promenili, izjavio je ministar spoljnih poslova Rusije Sergej Lavrov novinaru agencije Vesti Pavlu Zarubinu.

Foto: Tanjug/AP Photo/Pavel Bednyakov

- Pregovaračka linija biće strukturirana tako da se postignu ciljevi Specijalne vojne operacije koje je predsednik formulisao u junu 2024. godine i koji se od tada nisu promenili - rekao je šef ruske diplomatije.

Predsednik Rusije Vladimir Putin je 24. februara 2022. godine objavio o početku vojne operacije demilitarizacije Ukrajine. On je u obraćanju sugrađanima rekao da okolnosti "zahtevaju odlučnu i hitnu akciju", pošto su se republike Donbasa obratile Moskvi za pomoć. Putin je istakao da je cilj operacije "zaštita ljudi koji su već osam godina izloženi maltretiranju i genocidu od strane kijevskog režima".

Foto Tanjug/Andriy Andriyenko/Ukraine's 65th Mechanized Brigade via AP

Zato je, prema njegovim rečima, planirano da se izvrši "demilitarizacija i denacifikacija Ukrajine" i da se privedu pravdi svi ratni zločinci odgovorni za "krvave zločine nad civilima" u Donbasu.

Glavni ciljevi SVO koje je predsednik izneo 2024. godine su osiguravanje bezbednosti Rusije, zaštita stanovništva Donbasa i novih regiona, demilitarizacija i denacifikacija Ukrajine, kao i neutralni i vanblokovski status Ukrajine.

(RT Balkan)

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