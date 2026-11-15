"CILJEVI SVO OSTAJU NEPROMENJENI": Šef ruske diplomatije objasnio kako će biti strukturisana pregovaračka linija
CILjEVI Specijalne vojne operacije nikada se nisu promenili, izjavio je ministar spoljnih poslova Rusije Sergej Lavrov novinaru agencije Vesti Pavlu Zarubinu.
- Pregovaračka linija biće strukturirana tako da se postignu ciljevi Specijalne vojne operacije koje je predsednik formulisao u junu 2024. godine i koji se od tada nisu promenili - rekao je šef ruske diplomatije.
Predsednik Rusije Vladimir Putin je 24. februara 2022. godine objavio o početku vojne operacije demilitarizacije Ukrajine. On je u obraćanju sugrađanima rekao da okolnosti "zahtevaju odlučnu i hitnu akciju", pošto su se republike Donbasa obratile Moskvi za pomoć. Putin je istakao da je cilj operacije "zaštita ljudi koji su već osam godina izloženi maltretiranju i genocidu od strane kijevskog režima".
Zato je, prema njegovim rečima, planirano da se izvrši "demilitarizacija i denacifikacija Ukrajine" i da se privedu pravdi svi ratni zločinci odgovorni za "krvave zločine nad civilima" u Donbasu.
Glavni ciljevi SVO koje je predsednik izneo 2024. godine su osiguravanje bezbednosti Rusije, zaštita stanovništva Donbasa i novih regiona, demilitarizacija i denacifikacija Ukrajine, kao i neutralni i vanblokovski status Ukrajine.
(RT Balkan)
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