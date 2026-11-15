ODGOVOR IZ TEHERANA: Američki pritisci ne mogu zaustaviti našu trgovinu i snabdevanje

AMERIČKE ekonomske pretnje Iranu neće ostvariti željeni cilj, a trgovinska razmena Teherana sa susednim zemljama nastavlja da raste, izjavio je danas iranski ministar ekonomije Ali Madani Zade, ističući da su zalihe osnovnih životnih namirnica i drugih neophodnih proizvoda dovoljne za snabdevanje domaćeg tržišta.

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Prema njegovim rečima, povećana je i vrednost iranskog izvoza u odnosu na količinu izvezene robe, što, kako je ocenio, ukazuje na sve veću zastupljenost proizvoda veće tržišne vrednosti u izvoznoj strukturi zemlje.

Govoreći o snabdevanju domaćeg tržišta, iranski ministar je istakao da je uvoz osnovnih životnih namirnica obezbeđen i da su potrebne zalihe dostupne u skladištima, prenela je Al Džazira.

On je naglasio da se nastavlja redovno obezbeđivanje svih neophodnih proizvoda za potrebe domaćeg tržišta.

(Tanjug)