Ekonomija

ODGOVOR IZ TEHERANA: Američki pritisci ne mogu zaustaviti našu trgovinu i snabdevanje

К.Л.С

15. 11. 2026. u 10:26

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AMERIČKE ekonomske pretnje Iranu neće ostvariti željeni cilj, a trgovinska razmena Teherana sa susednim zemljama nastavlja da raste, izjavio je danas iranski ministar ekonomije Ali Madani Zade, ističući da su zalihe osnovnih životnih namirnica i drugih neophodnih proizvoda dovoljne za snabdevanje domaćeg tržišta.

ОДГОВОР ИЗ ТЕХЕРАНА: Амерички притисци не могу зауставити нашу трговину и снабдевање

Unsplash

Prema njegovim rečima, povećana je i vrednost iranskog izvoza u odnosu na količinu izvezene robe, što, kako je ocenio, ukazuje na sve veću zastupljenost proizvoda veće tržišne vrednosti u izvoznoj strukturi zemlje.

Govoreći o snabdevanju domaćeg tržišta, iranski ministar je istakao da je uvoz osnovnih životnih namirnica obezbeđen i da su potrebne zalihe dostupne u skladištima, prenela je Al Džazira.

On je naglasio da se nastavlja redovno obezbeđivanje svih neophodnih proizvoda za potrebe domaćeg tržišta.

(Tanjug)

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