ODGOVOR IZ TEHERANA: Američki pritisci ne mogu zaustaviti našu trgovinu i snabdevanje
AMERIČKE ekonomske pretnje Iranu neće ostvariti željeni cilj, a trgovinska razmena Teherana sa susednim zemljama nastavlja da raste, izjavio je danas iranski ministar ekonomije Ali Madani Zade, ističući da su zalihe osnovnih životnih namirnica i drugih neophodnih proizvoda dovoljne za snabdevanje domaćeg tržišta.
Prema njegovim rečima, povećana je i vrednost iranskog izvoza u odnosu na količinu izvezene robe, što, kako je ocenio, ukazuje na sve veću zastupljenost proizvoda veće tržišne vrednosti u izvoznoj strukturi zemlje.
Govoreći o snabdevanju domaćeg tržišta, iranski ministar je istakao da je uvoz osnovnih životnih namirnica obezbeđen i da su potrebne zalihe dostupne u skladištima, prenela je Al Džazira.
On je naglasio da se nastavlja redovno obezbeđivanje svih neophodnih proizvoda za potrebe domaćeg tržišta.
(Tanjug)
Preporučujemo
Ameri ponudili Ukrajini ulazak u NATO: Uslov je vrlo bolan - Zelenski odgovorio
14. 11. 2026. u 17:12
Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi
VUČIĆ O VOJNOJ DOKTRINI: Moramo biti jači od 7 armija da bi bili sigurni, naša vojska danas je veoma snažna
ALEKSANDAR Vučić, nosilac liste "Aleksandar Vučić - Ujedinjena Srbija", rekao je večeras u emisiji "Hit Tvit" na TV Pink,
11. 10. 2026. u 22:13
"Nije nas briga za fer-plej, odj**i!" Kapiten Srbije otkrio skandaloznu scenu sa Evropskog prvenstva
Muška odbojkaška reprezentacija Srbije pobedila je Holandiju u trećem kolu grupne faze Evropskog prvenstva posle preokreta epskih razmera 3:2 (20:25, 23:25, 30:28, 25:15, 17:15). Izjava nakon meča kapitena Srbije Nikole Jovovića nikoga nije ostavila ravnodušnim.
14. 09. 2026. u 22:51
Ko je Valerija Čekalina koju je Putin pomilovao? Poznata kao Lerček, ima rak - krivični dosije izbrisan
U OKTOBRU je prijavila da joj je bolest napredovala.
14. 11. 2026. u 13:00 >> 13:10
Komentari (0)