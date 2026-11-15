Tip fudbal

Kobreloa želi u elitu: Kec je sigurica

О.М.

15. 11. 2026. u 10:33

Google Dodaj Novosti kao svoj Google izvor

Borba za prvo mesto u čileanskoj Primeri B ulazi u završnicu, a Kobreloa pred svojim navijačima ima priliku da napravi još jedan korak ka plasmanu u elitu.

Кобрелоа жели у елиту: Кец је сигурица

Marta Lopez / imago sportfotodienst / Profimedia

Protivnik joj je Deportes Puerto Mont, ekipa koja u poslednje vreme beleži slabe rezultate.

Kobreloa je posle 29 kola lider prvenstva sa 54 boda, a najveći adut joj je napad koji je postigao čak 52 gola, najviše u ligi. Primila je 30 pogodaka, ali je zahvaljujući efikasnosti uspela da ostane ispred San Luisa. Posle nešto slabijeg perioda vezala je dve pobede i sada želi da nastavi uspešnu seriju.

Deportes Puerto Mont zauzima 11. mesto sa 38 bodova iz 29 utakmica. Gosti su postigli samo 29 golova, a primili 36. Na poslednjih pet utakmica u svim takmičenjima zabeležili su tri poraza, jedan remi i samo jednu pobedu.

Kobreloa je tokom sezone postigla čak 23 gola više od svog protivnika, a uz to ima i čvršću odbranu. Prednost domaćeg terena, bolja forma i veliki ulog u borbi za prvo mesto daju dovoljno razloga da očekujemo pobedu lidera.

NAŠ TIP: 1 (kvota 1,30)

Preuzmite našu aplikaciju za ljubitelje klađenja

Preporučujemo

Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi

Novosti Google News
Tagovi
Belgrade Waterfront

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
KAKO NASTAJE UKUS KOJI PREPOZNAJEMO - ZAVIRITE IZA KULISA MCDONALD’S RESTORANA

KAKO NASTAJE UKUS KOJI PREPOZNAJEMO - ZAVIRITE IZA KULISA MCDONALD’S RESTORANA