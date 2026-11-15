Kobreloa želi u elitu: Kec je sigurica
Borba za prvo mesto u čileanskoj Primeri B ulazi u završnicu, a Kobreloa pred svojim navijačima ima priliku da napravi još jedan korak ka plasmanu u elitu.
Protivnik joj je Deportes Puerto Mont, ekipa koja u poslednje vreme beleži slabe rezultate.
Kobreloa je posle 29 kola lider prvenstva sa 54 boda, a najveći adut joj je napad koji je postigao čak 52 gola, najviše u ligi. Primila je 30 pogodaka, ali je zahvaljujući efikasnosti uspela da ostane ispred San Luisa. Posle nešto slabijeg perioda vezala je dve pobede i sada želi da nastavi uspešnu seriju.
Deportes Puerto Mont zauzima 11. mesto sa 38 bodova iz 29 utakmica. Gosti su postigli samo 29 golova, a primili 36. Na poslednjih pet utakmica u svim takmičenjima zabeležili su tri poraza, jedan remi i samo jednu pobedu.
Kobreloa je tokom sezone postigla čak 23 gola više od svog protivnika, a uz to ima i čvršću odbranu. Prednost domaćeg terena, bolja forma i veliki ulog u borbi za prvo mesto daju dovoljno razloga da očekujemo pobedu lidera.
NAŠ TIP: 1 (kvota 1,30)
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