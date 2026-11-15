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CITADELA - FOLGORE KARATEZE: Domaćin je u odličnoj formi, a najveća snaga ekipe upućuje nas šta da igramo

Olja Mrkić

15. 11. 2026. u 10:29

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Citadela dočekuje Folgore Karateze na stadionu „Pjer Čezare Tombolato“ u 14. kolu italijanske Serije C, grupa A.

ЦИТАДЕЛА - ФОЛГОРЕ КАРАТЕЗЕ: Домаћин је у одличној форми, а највећа снага екипе упућује нас шта да играмо

Andrea Marangon / Alamy / Profimedia

Domaćin se bori za prvo mesto, dok gosti pokušavaju da pobegnu sa dna tabele, pa je razlika u dosadašnjem učinku dva tima ogromna.

Citadela je u 13 utakmica osvojila 31 bod i nalazi se na drugom mestu, sa istim brojem bodova kao vodeća ekipa. Sa 19 postignutih i samo šest primljenih golova ima najbolju odbranu u ligi. Na poslednjih pet utakmica u svim takmičenjima zabeležila je tri pobede, jedan remi i jedan poraz, čime je potvrdila da se nalazi u dobroj formi.

Najveća snaga domaćina je odbrambena stabilnost. Samo šest primljenih pogodaka u 13 kola pokazuje koliko je teško pronaći put do mreže Citadele, dok napad sa 19 golova pruža dovoljno razloga za optimizam pred susret sa najslabije plasiranim timom u prvenstvu.

Folgore Karateze je poslednji na tabeli sa svega osam bodova iz 13 kola. Gosti su postigli 11, a primili čak 21 gol, što dovoljno govori o njihovim problemima na obe strane terena. Na poslednjih pet utakmica nisu pobedili, zabeleživši tri poraza i dva remija.

Posebno zabrinjava činjenica da Folgore Karateze teško dolazi do golova, a istovremeno ima jednu od najslabijih odbrana u ligi. Protiv ekipe koja je primila samo šest pogodaka od početka sezone, takvi nedostaci mogli bi da budu presudni.

Citadela ima prednost kvaliteta, forme i domaćeg terena, a pobeda bi joj omogućila da nastavi borbu za prvo mesto. S obzirom na ogromnu razliku u dosadašnjim rezultatima, očekujemo da domaćin opravda ulogu favorita i osvoji sva tri boda i da će uz to uspeti da sačuva mrežu netaknutom.

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