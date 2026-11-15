STEFANOVIĆ O PRITISCIMA NA VIŠE JAVNO TUŽILAŠTVO: Ne postoji nijedan razlog da se povučem, ovo je pokušaj pravnog nasilja

GLAVNI javni tužilac Višeg javnog tužilaštva u Beogradu Nenad Stefanović ocenio je da je postupanje komisije koja je kontrolisala rad tog tužilaštva „jedna vrsta pravnog nasilja“, ističući da je, prema njegovom mišljenju, cilj da se on lično targetira i navede da podnese ostavku.

Foto: Tanjug/Strahinja Aćimović

– Ono što se desilo ovih dana jeste jedna vrsta pravnog nasilja. Videli ste u svim medijima: neka komisija upala je u Više javno tužilaštvo u Beogradu – rekao je Stefanović.

On je naveo da se Više javno tužilaštvo u Beogradu sada predstavlja kao odgovorno za nezadovoljstvo građana dostupnošću pravde u Srbiji.

– Ova komisija je pokušala da targetira isključivo mene kao glavnog javnog tužioca, sa nekom idejom da ću ja da podnesem neku ostavku i da se povučem, iako imam do kraja mandata 14 meseci – kazao je Stefanović.

Na pitanje da li planira da se povuče sa funkcije, odgovorio je:

– Ne postoji nijedan razlog zašto bih se povukao.

Stefanović se osvrnuo i na istupe tužioca Branka Stamenkovića, kao i na izjave koje su, prema njegovim rečima, stizale od članova komisije.

– Postoji jedan neformalni portparol, tužilac Branko Stamenković, koji ovih dana ide i ponavlja to „paratužilački sistem“, i onda imate člana komisije koji kaže: „Vreme je odgovornosti, dosta je političke zaštite Nenada Stefanovića“, najavljuje krivično-disciplinsko gonjenje tužilaca – naveo je on.

Prema njegovoj oceni, takvo postupanje nije u skladu sa Etičkim kodeksom tužilaca.

– To ne sme da uradi po Etičkom kodeksu tužilac Vrhovnog tužilaštva, niti bilo koji javni tužilac – istakao je Stefanović.

On smatra da se iza ovakvih poteza krije i pokušaj prebacivanja odgovornosti za ranije postupanje pojedinih nosilaca tužilačkih funkcija.

– Ovo je sada pokušaj pranja njihovih biografija i onoga što su radili ili nisu radili u prethodnih 16 godina – rekao je Stefanović.

Posebno je kritikovao delove izveštaja u kojima se, kako tvrdi, tužiocima preti razrešenjem, suspenzijom i krivičnim gonjenjem.

– Izveštaj je najbitniji u onom delu pretnje tužiocima da će biti razrešeni, da će dobiti suspenziju, da će biti krivično gonjeni za neke izmišljene kvalifikacije zloupotrebe službenog položaja i svega ostalog, bez ijednog dokaza, bez umišljaja, bez radnje izvršenja – naveo je on.

Stefanović je poručio da rezultati rada Višeg javnog tužilaštva govore sami za sebe i ponovio da, po njegovom mišljenju, postoji pokušaj targetiranja tog tužilaštva.

– Meni ovo deluje na pranje biografija i targetiranje: „Svi ostali su odgovorni, ovi nisu“ – rekao je.

On je najavio da će Više javno tužilaštvo objaviti odgovor na izveštaj komisije.

– Mi ćemo objaviti odgovor na ovaj takozvani prvi izveštaj. Već sada samo ću vam reći da „Zvučni top“ nosi više stranica nego ceo izveštaj iz ovih sedam predmeta – zaključio je Stefanović.

Podsetimo na reči Branka Stamenkovića o saradnji između Vrhovnog javnog tužilaštva i Višeg javnog tužilaštva, kao i o Nenadu Stefanoviću.

– Meni nije poznato da je bilo kakva komunikacija postojala između Višeg javnog tužilaštva u Beogradu i Vrhovnog javnog tužilaštva u odnosu na moj deo posla, jer ja sam u Vrhovnom tužilaštvu rukovodio Odeljenjem za međunarodnu saradnju. Međutim, u više predmeta sam uočio da Više javno tužilaštvo nije odgovaralo na dopise sa naše strane za pružanje određenih podataka, niti je, na primer, dostavljalo te kopije zamolnica na osnovu kojih bismo mi mogli da izvršimo uvid i da razumemo šta se zaista dešava u tim postupcima međunarodne pravne pomoći. Komunikacija, neka direktnija, u smislu glavnog javnog tužioca tog tužilaštva, Stefanovića, i nas kao tužilaca u Višem tužilaštvu, ja mogu, evo, reći za mene, je nepostojeća.

Napomenuo je ranije da Više tužilaštvo odbija bilo kakvu komunikaciju sa Vrhovnim.

– U jednom delu. Jedan deo javnih tužilaca u Višem javnom tužilaštvu dostavlja određene izveštaje, odgovara na naše zahteve. Međutim, kako se ti zahtevi približe rukovodstvu Višeg javnog tužilaštva u Beogradu, tako ta komunikacija opada ili potpuno ne postoji. Dakle, kada praktično govorimo o Stefanoviću i njegovim najbližim tužiocima, posebno o Stefanoviću, ta komunikacija, opet ponavljam, koliko je meni poznato, ne postoji.