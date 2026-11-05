Poslednji raport Rijere: "Voleo bih da igramo protiv Reala"! Trener Zvezde o promenama u timu!

Crveno-beli jure prvu pobedu u najmlađem UEFA takmičenju.

FOTO: Bane T. Stojanovic/ATAImages

Pokušaće Zvezda u trećem pokušaju da dođu do trijumfa u Ligi konferencija, posle eliminacija iz kvalifikacija za Ligu šampiona i plej-ofu Lige Evrope.

Četa Alberta Rijere je apsolutni favorit u duelu sa Inter Eskaldesom, ali to tek treba da pokaže u današnjih 90 minuta (18.45). Svestan je toga i španski stručnjak, koji je u poslednjem raportu za TV Arena Sport, govorio o vremenskim promenama i temperaturi u Srbiji:

- Teren je sjajno pripremljen, temperatura orličan, sunce je više za plažu nego za fudbal, tako da nam odgovara. - rekao je Rijera.

Na konstataciju da je pripremio nekoliko iznenađenja, otkriva šta će to biti večeras:

- Normalno je da menjamo postavu i uvek je pitanje protiv koga igramo. U zavisnosti od toga sastavljamo jedanaestoricu. Pre utakmice sam uvek srećan i zadovoljan, jer sa svoje strane uvek uradim sve što je mene da dam savete igračima, da dođu do dobrog rezultata. Ja možda imam dobre ideje, ali ih igrači sprovode na terenu.

Foto: Antonio Ahel/ATAImages

U Srbiji protivnici su ovih kvaliteta, na kakve ste nailazili do sada na evropskoj sceni:

- Ja bih voleo da smo spremni kao da igramo protiv Real Madrida, ali fudbal je realnost i tako se prilagodite na nju. Ako ste tu u Ligi konferencije, treba da znate šta želite od ovog takmičenja i šta želite da uradite u njemu? Sva ta pitanja sada ostaju po drugoj strani, želim da budemo tim na terenu protiv bilo kog protivnika igrali i da to dokažemo u svakoj utakmici. I danas treba da pobedimo i pomognemo sebi da prođemo u drugu fazu i da to tako shvatimo.

Na kraju je Španac zaključio:

- Ako pričamo o Ligi konferencija, tu gde smo, recimo da je to treća Divizija u Evropi, imate tu neke klubove koji je igraju, a zaslužili su Ligu Evrope i obrnuto. Možda iznenađenje da je Inter Eskalades ovde gde se kvalifikovao, ali to nas ne zanima previše u ovom trenutku. Imaju nekoliko igrača koji će pokušati da razvuku našu ekipu i mislim da treba da budemo fokusirani na to. Nešto što je najkomplikovanije u fudbalu je fudbal sa posedom, kada imate loptu u nogama, to je najvažnije za svaku ekipu - konstatovao je Albert Rijera, trener Crvene zvezde.

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