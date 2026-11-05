ARAPI PRESUDILI BIBIJU, IDE U OPOZICIJU Hercog: Ajzenkot ima 67 glasova podške, ali ću mu mandat za vladu poveriti u nedelju
PREDSEDNIK Izraela Isak Hercog rekao je da je lider starnke "Jašar" Gadi Ajzenkot dobio 67 glasova podrške za premijera, ali da će mandat predati tek u nedelju.
Hercog je rekao da će održati dalje razgovore sa liderima stranaka kako bi utvrdio ko je u stanju da formira vladu, uprkos tome što je Ajzenkot dobio većinu preporuka za premijera, prenosi Tajms of Izrael.
Na kraju konsultacija sa svim frakcijama Kneseta, Hercog kaže da su predstavnici frakcija od ukupno 67 poslanika preporučili da se Ajzenkotu poveri formiranje vlade, dok su frakcije od ukupno 46 poslanika preporučile premijera Benjamina Netanjahua.
-Rezultati konsultacija deluju jasno. Ali, ovlašćenje koje mi je dato zakonom jeste da utvrdim ko ima mogućnost da formira vladu, a to nije sasvim jasno s obzirom na međusobne vetoe između blokova i unutar samih blokova, rekao je predsednik Izraela.
Hercog je dodao da će pokušati da razjasni situaciju "direktno i brzo" u ličnim razgovorima sa nekim liderima stranaka i namerava da dodeli mandat za formiranje vlade u nedelju.
-U ovim razgovorima, nameravam da učinim sve što je potrebno kako bih ohrabrio strane da se međusobno udruže i izgrade stabilnu i dobru vladu za narod Izraela, zaključio je on.
Na parlamentarnim izborima u Izraelu, održanim 27. oktobra, nijedna stranka nije dobila većinu od 61 mesta potrebnu za formiranje vlade, pri čemu je Netanjahuov blok osvojio 53 mesta, a opozicioni blok Gadija Ajzenkota 48 mesta, dok su arapske stranke osvojile 19 mesta.
Tanjug
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