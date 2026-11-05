Kataš ne razmišlja o otkazu - Otkrio i da li će Tajs igrati protiv Partizana

Iskusni stručnjak pod velikim pritiskom pred meč u Areni.

Foto: Dusan Milenkovic/ATAImages/

Košarkaši Makabija su jako loše startovali u Evroligi, iako su letos angažovana zvučna i skupocena pojačanja. Međutim, izraelski velikan je trenutno na učinku od samo dve pobede i čak sedam poraza, a sutra uveče ih očekuje teško gostovanje protiv Partizana (20.45, Arena premijum 2).

Trener Oded Kataš se prethodnih dana suočavao sa žestokim kritikama, čak se pričalo i o njegovom otkazu, ali zasad je i dalje tu i razmišlja samo o crno-belima.

- Nema lakih utakmica, a svakako ne u Beogradu i to pred ovakvom publikom. Moramo da budemo spremni profesionalno i taktički, ali i da budemo oprezni. Treba da verujemo jedni u druge i u ono što radimo, da imamo punu koncentraciju, dobar govor tela, komunikaciju... Samo tako možemo da izađemo iz ovog teškog perioda - rekao je Kataš.

On se potom osvrnuo i na status centra Danijela Tajsa (34), jer postoje ozbiljne indicije da bi Nemac uskoro mogao da napusti klub iz Tel Aviva. Došao je letos iz Monaka, dobio dvogodišnji ugovor vredan 4,5 miliona dolara, ali dosad ima skroman učinak - 7,4 poena i 3,4 skoka po meču.

- Najverovatnije će igrati protiv Partizana, ali ne mogu da se obavežem i kažem koliko će to biti. Danijel, kao i svi ostali igrači, je važan za nas i mora da bude u pravoj formi. Kada nam zatreba, iskoristićemo ga - naglasio je Kataš.

FOTO: F.S./ATAImages Danijel Tajs igraće protiv Partizana

Inače, Makabi se i zvanično oprostio od Beograda, a svoje utakmice kao domaćin ubuduće će igrati na Kipru.

- Srećni smo svaki put kada imamo priliku da igramo sa našim navijačima, potrebna nam je ta energija. Šteta što i dalje nema odluke da može da se igra u Izraelu. Ako već nismo kod kuće, onda mi teško pada što nismo u Beogradu, jer ga cenimo i volimo. Ako je ovo za dobrobit kluba, onda ću morati da prihvatim - zaključio je Kataš.

Prave stvari imaju smisla samo kada ih radimo na svoj način. Isto je i sa kafom, u njoj najviše uživamo kad je napravimo baš po svom. Doncafé. Baš za tebe.