Silovito ka Evropskom prvenstvu! Srbija sa +21 deklasirala rivala u prvom kvalifikacionom meču!
Ubedljiv trijumf na startu takmičenja.
Rukometaši Srbije deklasirali su Estoniju rezultatom 39:18 u prvom meču Grupe 3 kvalifikacija za Evropsko prvenstvo 2028. godine koje će se održati u Portugalu, Španiji i Švajcarskoj.
U meču u kom se nijednog trenutka nije postavljalo pitanje pobednika, "orlove" su predvodili Vukašin Vorkapić sa sedam golova, pet je dao Dragan Pešmalbek, a Darko Đukić četiri. i Uroš Borzaš Vanja Ilić.
Dener Janima je bio najefikasniji u Estoniji sa pet golova, a Mihkel Lop je dao četiri.
Juče je u meču prvog kola Grupe 3 Island bio ubedljiv protiv Ukrajine rezultatom 48:26 (23:9). Najefikasniji u pobedničkom sastavu bili su Bjarki Mar Elison, Rejnir Tor Stefanson i Omar Ingi Magnuson sa po šest golova. Dmitro Artemenko je dao osam golova za Ukrajinu.
U narednom kolu, 8. novembra, izabranici Raula Gonzalesa će u slovačkom gradu Tatranu gostovati Ukrajini.
Evropsko prvenstvo 2028. godine biće održano od 13. do 30. januara u Portugalu, Španiji i Švajcarskoj, uz učešće 24 reprezentacije.
Direktan plasman preko kvalifikacija obezbediće po dve prvoplasirane selekcije iz osam kvalifikacionih grupa, kao i četiri najbolje trećeplasirane. Uz domaćina, automatsko učešće je obezbedio i aktuelni prvak "starog kontinenta" Danska.
Prave stvari imaju smisla samo kada ih radimo na svoj način.
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