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Silovito ka Evropskom prvenstvu! Srbija sa +21 deklasirala rivala u prvom kvalifikacionom meču!

С.С.

05. 11. 2026. u 18:05

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Ubedljiv trijumf na startu takmičenja.

Силовито ка Европском првенству! Србија са +21 декласирала ривала у првом квалификационом мечу!

Photo: Eibner-Pressefoto/Marcel von Fehrn / imago sportfotodienst / Profimedia

Rukometaši Srbije deklasirali su Estoniju rezultatom 39:18 u prvom meču Grupe 3 kvalifikacija za Evropsko prvenstvo 2028. godine koje će se održati u Portugalu, Španiji i Švajcarskoj.

U meču u kom se nijednog trenutka nije postavljalo pitanje pobednika, "orlove" su predvodili Vukašin Vorkapić sa sedam golova, pet je dao Dragan Pešmalbek, a Darko Đukić četiri. i Uroš Borzaš Vanja Ilić.

Dener Janima je bio najefikasniji u Estoniji sa pet golova, a Mihkel Lop je dao četiri.

Juče je u meču prvog kola Grupe 3 Island bio ubedljiv protiv Ukrajine rezultatom 48:26 (23:9). Najefikasniji u pobedničkom sastavu bili su Bjarki Mar Elison, Rejnir Tor Stefanson i Omar Ingi Magnuson sa po šest golova. Dmitro Artemenko je dao osam golova za Ukrajinu.

Standings provided by Sofascore

U narednom kolu, 8. novembra, izabranici Raula Gonzalesa će u slovačkom gradu Tatranu gostovati Ukrajini.

Evropsko prvenstvo 2028. godine biće održano od 13. do 30. januara u Portugalu, Španiji i Švajcarskoj, uz učešće 24 reprezentacije.

Direktan plasman preko kvalifikacija obezbediće po dve prvoplasirane selekcije iz osam kvalifikacionih grupa, kao i četiri najbolje trećeplasirane. Uz domaćina, automatsko učešće je obezbedio i aktuelni prvak "starog kontinenta" Danska.

Prave stvari imaju smisla samo kada ih radimo na svoj način.

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