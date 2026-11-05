Trener Intera o porazu i Zvezdi: Ove reči mu Delije neće zaboraviti!
Klub iz Andore bio pred senzacijom na Marakani.
Vodili su fudbali Inter Eskaldesa od 62. minuta, golom Areljana i bili na pragu istorijskog podviga u evropskim takmičenjima.
Međutim, senzaciju na Marakani sprečili su Vladimir Lučić i Juta Nakajama, odnosno, autogol Dijaza posle šuta Japanca u samom finišu meča. Tako je Crvena zvezda stigla do prve pobede ove sezone u Ligi konferencija, zadržavši šanse da se nađe među 24 kluba i dočeka evropsko proleće.
Trener Intera, Felipe Ortiz, priznao je na konferenciji za medije da je njegov tim odigrao iznad mogućnosti, kao i da nema šta da im zameri:
- Bila je komplikovana utakmica, hteo bih da budem zadovoljan jer smo mogli da pobedimo ili odigramo nerešeno. Mi smo skromna ekipa i sve što smo hteli je bilo da otežamo posao Crvenoj zvezdi. Ali, na kraju smo ipak poraženi i žao mi je zbog toga. Dok smo igrali 11 na 11 bili smo hrabri i dobro se držali, imali smo svoje šanse. Posle smo izgubili to što smo imali, posebno nakon isključenja koje je bilo naša greška. Ponavljam, mi smo skromna ekipa i čast nam je što smo igrali na ovom stadionu - rekao je Ortiz.
Uprkos porazu šampiona Andore, ne krije da je zadovoljan partijom svojih izabranika.
- Ovo je za nas istorija, što uopšte igramo Ligu konferencije. Igramo protiv veoma dobro pripremljenih ekipa, kao što je Crvena zvezda koja je možda i kandidat za osvajanje trofeja u ovom takmičenju. Mogu da budem zadovoljan, možda smo mogli da odigramo i nerešeno, ali tako je kako je - zaključio je Felipe Ortiz.
Pre Crvene zvezde, Inter je doživeo poraze od rumunske Univerzitatee (Krajova), odnosno, Mjalbija iz Švedske.
Prave stvari imaju smisla samo kada ih radimo na svoj način.
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