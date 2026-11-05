POŠTANSKA SLUŽBENICA U SAD UPUCALA DVOJE KOLEGA: Policija sprovodi istragu

SLUŽBENICA pošte ranila je danas vatrenim oružjem dvoje kolega u glavnoj pošti u De Mojnu, glavnom gradu američke savezne države Ajove, nakon čega je uhapšena u blizini, saopštile su vlasti.

Foto: Credit: Anna Kapustina / Alamy / Profimedia

Jedan zaposleni je zadobio povrede prilikom pada dok je pokušavao da pobegne, prenosi Asošiejted pres.

Prema navodima policije, nijedna od povreda nije opasna po život.

-Svi su u bolnici i trenutno im se pruža pomoć, rekao je narednik policije De Mojna Pol Perizek.

Kako je naveo, reč je o dve žene i jednom muškarcu i svi su u stabilnom stanju.

Pucnjava se dogodila na drugom spratu objekta, u delu koji nije dostupan javnosti.

Prema rečima svedoka, čulo se između 10 i 12 hitaca.

Perizek je naveo da su policajci stigli na lice mesta u roku od tri minuta i brzo uhapsili osumnjičenu, koja je privedena na obližnjoj biciklističkoj stazi bez pružanja otpora.

Policija je pozive o pucnjavi počela da prima oko 9.10 časova po lokalnom vremenu, a osumnjičena je lišena slobode u 9.21 časova.

Vlasti nisu odmah otkrile identitet osobe osumnjičene za pucnjavu.

Portparol Inspekcijske službe Pošte SAD naveo je u imejlu da ta služba, zajedno sa lokalnim, državnim i saveznim organima za sprovođenje zakona, istražuje ovaj incident.

Guvernerka Ajove Kim Rejnolds izjavila je da je u kontaktu sa Odeljenjem za javnu bezbednost povodom ovog događaja.

-Pratimo situaciju i naše molitve su uz sve koji su pogođeni ovim događajem. Zahvalna sam na brzoj reakciji organa za sprovođenje zakona, napisala je ona u saopštenju.

Iz školskog okruga De Mojna saopšteno je da su obližnja osnovna škola, centar za prijem i centar za ishranu privremeno obustavili ulazak i izlazak osoba iz svojih objekata zbog pucnjave.

Ova ograničenja su ukinuta nakon što je policija potvrdila da je osumnjičena uhapšena.

Tanjug

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