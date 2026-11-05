Bukari uz osmeh otkrio: Evo na čemu posebno radi pred nastavak sezone

Osman Bukari doneo je novu energiju Crvenoj zvezdi po ulasku u igru na poluvremenu, a crveno-beli su na kraju savladali Inter Eskaldes rezultatom 2:1 u trećem kolu Lige konferencija.

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Ofanzivac iz Gane bio je jedan od zapaženijih pojedinaca u nastavku susreta, a u jednom trenutku zatresao je i stativu. Ipak, uprkos osvojenim bodovima, nije krio da ekipa nije zadovoljna prikazanim izdanjem.

– Bila je teška utakmica. Drugo poluvreme smo počeli dobro. Na kraju, kada se sve sabere, imali smo dobru utakmicu. Danas nije bilo lako, ne smemo da potcenimo protivnika. Oni su dobar tim. Čim su u ovom takmičenju, znači da su kvalitetni. Trener nam je rekao da budemo pažljivi. Nismo zadovoljni utakmicom, imali smo neke teške situacije. Na kraju smo uzeli tri boda – rekao je Bukari.

Naredni protivnik crveno-belih biće belgijski Gent, klub za koji je Bukari ranije nastupao. Zbog toga će taj duel za njega imati posebnu težinu.

– Očekujem dobru utakmicu. Igrao sam tamo protiv Zvezde, očekujem dobar takmičarski meč – istakao je fudbaler crveno-belih.

Novinare je zanimalo i da li je trener Albert Rijera nakon susreta imao posebnu poruku za ekipu.

– Nije nam ništa rekao. Imamo sastanak sutra, pričaćemo tada – otkrio je Bukari.

Na kraju je dobio i pitanje o tome da li radi na poboljšanju šuta levom nogom.

– Leva noga? Da, da, moram da je popravim. Radim na tome – zaključio je Bukari uz osmeh.

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