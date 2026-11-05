Vošin reprezentativac najavio derbi: "Želimo protiv Zvezde da..."
Golman fudbalera Vojvodine Dragan Rosić izjavio je da njegova ekipa ima optimizam pred utakmicu protiv Crvene zvezde, istakavši da bi novosadski klub pobedom učinio prvenstvo još zanimljivijim.
Vicešampion Srbije dočekaće u nedelju od 19 časova Crvenu zvezdu na stadionu "Karađorđe" u Novom Sadu u 15. kolu Superlige.
- Pronašli smo sebe i pokazali da možemo da igramo na najvišem nivou srpskog fudbala. Mnogo su nam značile utakmice protiv kvalitetnih protivnika u Evropi. Sada imamo dodatno iskustvo i veru u svoje mogućnosti. Naš cilj je uvek pobeda i tako ćemo pristupati svakoj utakmici. Opravdano smo puni optimizma. Uz sav respekt prema najskupljem timu u Srbiji, verujemo u sebe. Želimo da pobedimo i učinimo prvenstvo još zanimljivijim - rekao je Rosić za klupski sajt.
Povremeni reprezentativac Srbije navodi da je Vojvodina prevazišla krizu, posle ispadanja od Slovena iz Rume u nacionalnom Kupu.
- Mnogo je bilo teško raditi posle dva vezana kiksa, posebno nam je teško pao poraz u Kupu. Ipak, uspeli smo sve to da ostavimo iza sebe pobedom nad OFK Beogradom. Ponosan sam na ekipu jer smo iz jedne teške situacije izvukli ono najbolje i pokazali karakter kada je bilo najpotrebnije - izjavio je golman Vojvodine.
Rosić je istakao da očekuje pun stadion i podršku navijača protiv Crvene zvezde.
- Ovo je utakmica koja izaziva veliko interesovanje navijača. Hvala svima koji će da dođu, a verujte mi svi ovi momci su svojim odnosom prema dresu Vojvodine zaslužili veliku podršku navijača na svakoj utakmici. Bez obzira ko je na drugoj strani. Nadam se da će stadion da bude puniji u ostalim prvenstvenim mečevima - poručio je Dragan Rosić.
Branilac titule sa Marakane vodeći na tabeli Superlige Srbije sa 40 bodova, dok je Vojvodina drugoplasirana sa 32 poena.
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