RUSIJA ODGOVORILA STUDENTSKOJ LISTI: Moskva prvo hoće da vidi sastav Vlade - pregovori o gasu posle

PITANjU pregovora o dugoročnom gasnom aranžmanu između Rusije i Srbije trebalo bi se vratiti nakon formiranja novih organa državne vlasti u Srbiji i upućivanja odgovarajućih zvaničnih zahteva, izjavila je portparolka ruskog Ministarstva spoljnih poslova Marija Zaharova.

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Odgovarajući na pitanje novinara RT Balkan o najavi Radomira Saičića, predstavnika Studentske liste, da će delegacija tog pokreta otputovati u Rusiju radi razgovora o dugoročnom sporazumu o isporuci gasa, Zaharova je rekla da Moskva prati politička dešavanja u Srbiji.

-Želimo bratskom srpskom narodu da uspešno prebrodi komplikovani period nakon izbora, koji nije jednostavan. Što se tiče najava predstavnika Studentske liste o razgovorima sa Rusijom o gasnom aranžmanu, mislim da se treba vratiti na tu temu nakon formiranja organa državne vlasti u Srbiji i kada pošalju odgovarajuće zvanične zahteve, navela je Zaharova.

Moskva čeka zvanične zahteve

Ozjava Zaharove usledila je nakon što je Saičić najavio da će Studentska lista poslati delegaciju u Moskvu radi razgovora o produženju ugovora o isporuci ruskog gasa Srbiji, koji ističe 31. decembra.

Saičić je ranije rekao da bi delegacije tog pokreta u prvih 30 dana rada nove vlasti trebalo da razgovaraju sa predstavnicima Rusije o gasnom aranžmanu, a sa predstavnicima SAD o pitanju sankcija Naftnoj industriji Srbije.

Nastavak energetske saradnje

Pitanje snabdevanja ruskim gasom jedno je od važnih energetskih pitanja za Srbiju, posebno imajući u vidu da je trogodišnji gasni aranžman istekao u maju 2025. godine, nakon čega su isporuke nastavljene kroz kratkoročna produženja ugovora.

Prema ranijim najavama, poslednje produženje ugovora važi do kraja 2026. godine.

Zaharova nije navela kada bi razgovori mogli da budu održani, već je ponovila da je za njihovo pokretanje potrebno formiranje državnih organa i upućivanje zvaničnih zahteva.

(alo.rs)