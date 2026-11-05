Fudbal

Poljaci žestoko udarili na Dinamo: Optužuju Hrvate za neprofesionalizam, prete i pravnim posledicama!

В.М.

05. 11. 2026. u 18:21

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Pokušaj zagrebačkog kluba da angažuje Oskara Garsiju izazvao je ozbiljan sukob sa čelnicima poljskog Pogona iz Šćećina. Vlasnik kluba nije birao reči, poručivši da je ponašanje Dinama nedostojno njegove istorije i ugleda.

Пољаци жестоко ударили на Динамо: Оптужују Хрвате за непрофесионализам, прете и правним последицама!

Pixsell photo & video agency, Pixsell / Alamy / Profimedia

Dinamo Zagreb našao se u centru velikog fudbalskog spora nakon što je pokazao interesovanje za angažovanje španskog stručnjaka Oskara Garsije, aktuelnog trenera poljskog Pogona iz Šćećina.

Nakon odlaska Marija Kovačevića, zagrebački klub privremeno je poverio ekipu Jerku Leki, ali čelnici Dinama već su krenuli u potragu za dugoročnim rešenjem. Njihov izbor pao je na Garsiju, trenera koji iza sebe ima iskustvo rada u klubovima poput Brajtona, Salcburga, Olimpijakosa i Ajaksa.

Ipak, plan Zagrepčana naišao je na ozbiljnu prepreku. Vlasnik Pogona, kanadsko-iranski biznismen Aleks Haditađi, oštro je reagovao na način na koji je Dinamo pokušao da dođe do španskog stručnjaka.

Prema njegovim tvrdnjama, hrvatski klub je direktno kontaktirao trenera i razgovarao o uslovima saradnje, iako Garsija ima važeći ugovor sa poljskim klubom. Takav potez izazvao je veliko nezadovoljstvo u Pogonu, čiji prvi čovek sada otvoreno preti pravnim koracima.

Haditađi je putem društvene mreže X obavestio javnost da je klub već preduzeo određene korake i uključio pravni tim.

- Zajedno sa našim pravnim timom za pitanja FIFA u Cirihu, zvanično smo obavestili Dinamo Zagreb da naš trener Oskar Garsija nije dostupan ni po koju cenu. Takođe smo Garsiji stavili do znanja da nećemo prihvatiti njegov zahtev za odlazak u Zagreb - poručio je vlasnik Pogona.

Međutim, tu se nije zaustavio. Haditađi je potom uputio direktne kritike na račun zagrebačkog kluba, ocenjujući da način na koji su postupili nije u skladu sa ugledom jednog od najvećih klubova u regionu.

- Ponašanje Dinama smatramo neprofesionalnim, neprihvatljivim i potpuno nedostojnim istorije, reputacije i statusa zagrebačkog kluba - naveo je Haditađi.

On smatra da pregovaranje o ugovornim uslovima direktno sa trenerom koji je pod važećim ugovorom predstavlja ozbiljno kršenje fudbalskih i međunarodnih poslovnih pravila.

Zbog toga je najavio mogućnost ozbiljnih posledica po Dinamo, uključujući pravne, finansijske i disciplinske mere.

- Zadržavamo pravo da preduzmemo dalje korake kako bismo zaštitili interese Pogona - zaključio je prvi čovek poljskog kluba.

Tako je potraga Dinama za novim trenerom dobila potpuno neočekivan zaplet. Umesto pregovora o dolasku Garsije, Zagrepčani su se suočili sa oštrim optužbama iz Poljske, a ostaje da se vidi da li će se sukob završiti na javnim prozivkama ili će zaista dobiti epilog pred nadležnim fudbalskim institucijama.

Prave stvari imaju smisla samo kada ih radimo na svoj način.

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