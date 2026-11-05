SLAVILI PARTIZAN I ŠABAC: Crno-beli i "čivijaši" pobedili u Evropi

RADOST na Banjici i u gradu na Savi. Vaterpolisti Partizana i Šapca osvojili su ceo plen u 2. kolu Evrokupa.

foto milos vukadinovic

Crno-beli su u grupi D savladali francuski Paj de Iks sa 15:13 (3:3, 5:3, 4:2, 3:5), a Šapčani u grupi B čuvenu italijansku Savonu sa 11:10 (4:4, 4:1, 1:3, 2:2). Beograđani u 3. kolu, 12. novembra gostuju Strazburu, a "čivijaši" dočekuju kotorski Primorac.

Filip Janković i društvo su od početka do kraja kontrolisali utakmicu. Francuzi su u prvoj četvrtini uspeli da stignu 3:1, ali kada se Partizan odlepio na 7:4, pa 8:5 mogli su samo na momente da zaprete.

Imali su domaćini i 12:7, ali su uporni gosti pokušavali da uhvate priključak, da bi sve dileme razrešio četvrostruki strelac Miljan Đokanović, kada je dva minuta pre kraja pogodio za 15:12. U drugom meču grupe D Jug je u gostima pobedio Strazbur sa 13:10. Tabela: Jug 6, Strazbur 3, Partizan 3, Paj de Iks 0 bodova.

Daleko uzbudljivije je bilo u Šapcu. Domaćin je uspeo da 3:4 pretvorio u 6:4, pa 8:5. Ipak, iskusni Italijani su u poslenjoj četvrtini izjednačili na 10:10. Pobedu je doneo Mićanović 43 sekunde pre kraja.

Igrači Savone su imali poslednji napad, ali Kastro dve sekunde pre kraja nije uspeo da donese peterce. U drugom meču grupe V Primorac je pobedio Špandau sa 16:9. Tabela: Primorac 4, Šabac 3, Špandau 3, Savona 2 boda.

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