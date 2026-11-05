Spartak bolji od Zadra

Košarkaši Spartaka savladali su večeras Zadar rezultatom 67:51 u meču šestog kola Grupe B ABA lige.

Photo: ABA League j.t.d./Dragana Stjepanović

Alen Omić je sa 11 poena i pet skokova predvodio Spartak ka pobedi, a po 10 poena dali su Met Kolman i Dalibor Ilić.

Ivan Vraneš i Ros Vilijams bili su najefikasniji kod Zadra sa po 15 poena.

Spartak sad ima učinak 4-2, a Zadar 2-4.

U narednom kolu Spartak će u goste Dubaiju.

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