Spartak bolji od Zadra
Košarkaši Spartaka savladali su večeras Zadar rezultatom 67:51 u meču šestog kola Grupe B ABA lige.
Alen Omić je sa 11 poena i pet skokova predvodio Spartak ka pobedi, a po 10 poena dali su Met Kolman i Dalibor Ilić.
Ivan Vraneš i Ros Vilijams bili su najefikasniji kod Zadra sa po 15 poena.
Spartak sad ima učinak 4-2, a Zadar 2-4.
U narednom kolu Spartak će u goste Dubaiju.
Prave stvari imaju smisla samo kada ih radimo na svoj način.
Isto je i sa kafom, u njoj najviše uživamo kad je napravimo baš po svom.
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