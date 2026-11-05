Košarka

Spartak bolji od Zadra

Танјуг

05. 11. 2026. u 22:55

Google Dodaj Novosti kao svoj Google izvor

Košarkaši Spartaka savladali su večeras Zadar rezultatom 67:51 u meču šestog kola Grupe B ABA lige.

Спартак бољи од Задра

Photo: ABA League j.t.d./Dragana Stjepanović

 Alen Omić je sa 11 poena i pet skokova predvodio Spartak ka pobedi, a po 10 poena dali su Met Kolman i Dalibor Ilić.

Ivan Vraneš i Ros Vilijams bili su najefikasniji kod Zadra sa po 15 poena.

Spartak sad ima učinak 4-2, a Zadar 2-4.

U narednom kolu Spartak će u goste Dubaiju.

Prave stvari imaju smisla samo kada ih radimo na svoj način.

Isto je i sa kafom, u njoj najviše uživamo kad je napravimo baš po svom.

Doncafé. Baš za tebe.

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
ASISTIRAJ I TI, BUDI PODRŠKA: Meridianbet košarkaška liga Srbije obeležila “Roze oktobar” uz Meridian fondaciju (FOTO)

ASISTIRAJ I TI, BUDI PODRŠKA: Meridianbet košarkaška liga Srbije obeležila “Roze oktobar” uz Meridian fondaciju (FOTO)