Adelman razočaran posle novog poraza Denvera: Razbili su nas na skoku, to uvek donosi prednost

TRENER Denvera razočaran je posle još jednom poraza u NBA ligi.

FOTO: Tanjug/AP/David Zalubowski

Portland je savladao Nagetse (118:110), ali strateg tima iz Kolorada nije bio zadovoljan onim što je video.

- Razbili su nas u skoku - rekao je na početku obraćanja Adelman.

Smeta mu to što je protivnik dolazio do svih "ničijih" lopti.

- Mnogo puta smo imali ruke na lopti, baš kao i oni, ali bismo onda izgubili narednu ničiju loptu. Imali su 15 šuteva više. To uvek donosi prednost.

Posebno je govorio o situaciji kad je Nikola Jokić morao da napusti svog igrača kako bi pomogao saigraču.

- Rekao bih da je polovina njegovih ofanzivnih skokova došla posle tuđih grešaka. Neko ne dobije svoj duel, Jokić preuzme drugog igrača u rotaciji, a Klingan to iskoristi. Posebno u drugom poluvremenu - zaključio je Adelman.

Denver posle šest odigranih mečeva u NBA ligi zauzima 10. mesto u Zapadnoj konferenciji sa učinkom 3-3.

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