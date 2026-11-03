Adelman razočaran posle novog poraza Denvera: Razbili su nas na skoku, to uvek donosi prednost
TRENER Denvera razočaran je posle još jednom poraza u NBA ligi.
Portland je savladao Nagetse (118:110), ali strateg tima iz Kolorada nije bio zadovoljan onim što je video.
- Razbili su nas u skoku - rekao je na početku obraćanja Adelman.
Smeta mu to što je protivnik dolazio do svih "ničijih" lopti.
- Mnogo puta smo imali ruke na lopti, baš kao i oni, ali bismo onda izgubili narednu ničiju loptu. Imali su 15 šuteva više. To uvek donosi prednost.
Posebno je govorio o situaciji kad je Nikola Jokić morao da napusti svog igrača kako bi pomogao saigraču.
- Rekao bih da je polovina njegovih ofanzivnih skokova došla posle tuđih grešaka. Neko ne dobije svoj duel, Jokić preuzme drugog igrača u rotaciji, a Klingan to iskoristi. Posebno u drugom poluvremenu - zaključio je Adelman.
Denver posle šest odigranih mečeva u NBA ligi zauzima 10. mesto u Zapadnoj konferenciji sa učinkom 3-3.
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