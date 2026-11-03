UBEDLJIVO NAJBOLJI: Vladimir Ivić sa Al Ainom deklasirao Itihad u Ligi šampiona

Srpski stručnjak ne staje

Ricardo Larreina / imago sportfotodienst / Profimedia

Fudbalska Liga šampiona Azije ima svoje tihe junake! Al Ain iz Ujedinjenih Arapaskih Emirata je trenutno na čelu tabele Istočne konferencije (ova i Zapadna imaju po 16 klubova) sa četiri pobede posle četiri kola. Ekipa koju sa velikim uspehom vodi srpski stručnjak Vladimir Ivić, inače aktuelni osvajač duple krune sa Al Ainom prošle sezone, u ponedeljak uveče je gostovala u Saudijskoj Arabiji gde je deklasirala Al Itihad sa ubedljivih 4:1 (2:0).

Dvojica nekadašnjih srpskih reprezentativaca nastupaju za Al Itihad. Golman Predrag Rajković je bio jedna od najslabijih tačaka u domaćoj ekipi, jer je četiri puta vadio loptu iz svoje mreže, dok je štoper Jan Karlo Simić u 58. minutu poslao loptu u sopstvenu mrežu za 1:3.

Ivić je tako sa svojim Al Ainom zaseo na čelo tabele Istočne konferencije Azijske Lige šampiona sa sve četiri pobede u prva četiri kola. Zanimljivo je da je na startu sezone prvo "stradao" Kristijano Ronaldo i Al Nasr (4:0), zatim je u gostima savladana iračka Al Džavija (4:1), pa je kod kuće savladan iranski Traktor (2:1), da bi niz od četiri sigurna trijumfa bio trenutno zaokružen trijumfom nad Al Itihadom u gostima (4:1).

Ivić je uspeo da nadmudri nemačkog kolegu na klupi saudijskog kluba Jensa Visinga, sada mu predstoji borba sa rivalima u domaćem prvenstvu, a u sledećem kolu Lige šampiona će za 20 dana dočekati iranski Esteglal.

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