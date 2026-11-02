Uzalud odlična partija i asistencija Nemanje Matića: Sasuolo poražen kod kuće

Druga asistencija u sezoni za srpskog vezistu.

Fabio Fagiolini/IPA Sport/ipa-agency.net / Shutterstock Editorial / Profimedia

Fudbaleri Fiorentine pobedili su večeras u gostima Sasuolo rezultatom 4:2 u meču 10. kola italijanske Serije A.

Golove za Fiorentinu postigli su Mateo Pelegrino u 45+2. minutu, Alijeu Ndžie u 50, Franko Mastantuono u 79. i Viktor Valdepenas u 90+3. minutu.

Strelac oba gola za Sasuolo bio je Arman Lorijente u 25. i 65. minutu, a kod drugog pogotka asistent je bio srpski vezista Nemanja Matić. On je danas na terenu proveo svih 90 minuta, te je upisao svoju drugu asistenciju u desetom meču u sezoni.

Fiorentina se nalazi na 15. mestu na tabeli Serije A sa osam bodova, a u sledećem kolu dočekaće Juventus.

Sasuolo je na 16. poziciji na tabeli sa osam bodova i u narednoj rudni gostovaće Romi.

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