Navaro pred naredni meč Zvezde: "Igramo protiv jednog od najvećih iznenađenja"
Očekujem da nastavimo da igramo sa istom energijom i pristupom kao na prethodne dve utakmice, ističe trener crveno-belih-
Trener košarkaša Crvene zvezde Ibon Navaro rekao je danas da njegovu ekipu protiv Širokog očekuje nimalo laka utakmica protiv tima koji je jedno od najprijatnijih iznenađenja u ABA ligi.
Crveno-beli dočekuju Široki u nedelju od 13 časova u dvorani "Aleksandar Nikolić" u utakmici 6. kola Grupe A ABA lige. Oba kluba u meč ulaze sa učinkom 3-1.
Trener Ibon Navaro i ekipa dočekuju ovaj meč u odličnom raspoloženju posle dve ubedljive pobede u duplom kolu Evrolige.
- Očekuje nas nimalo laka utakmica protiv tima koji je jedno od prijatnijih iznenađenja dosadašnjeg toka takmičenja u našoj grupi. Nemaju nikakav pritisak, igraju dobro. Ako ih potcenimo, ili slabije uđemo u meč što je bio slučaj u nekim prethodnim mečevima aba lige, možemo sebi da zakomplikujemo život. Očekujem da nastavimo da igramo sa istom energijom i pristupom kao na prethodne dve utakmice.
Centar Vojin Medarević ističe da ekipa mora da uđe čvrsto u utakmicu.
- Igramo protiv ekipe koja je dobro startovala ove sezone i koja će želeti da se pokaže u najboljem svetlu u Beogradu. Igramo dobro, hvatamo ritam, ali ako uđete mekano u utakmicu i bez energije možete imati problema, što smo već videli ove sezone. Pozivam naše navijače da dođu i pruže nam podršku u nedelju u Pioniru - izjavio je Medarević.
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