Dončić dobija novog gazdu! Lejkersi se prodaju za cifru od koje će vam se zavrteti u glavu
Los Anđeles Lejkersi mogli bi da dobiju novog vlasnika svega godinu dana nakon prethodne promene na čelu kluba. Kako prenosi ESPN, postignut je dogovor o prodaji čuvene NBA franšize za neverovatnih 12,5 milijardi dolara.
Prema navodima američkih medija, aktuelni vlasnik Mark Volter usaglasio je sve detalje transakcije sa Džošuom Kušnerom, osnivačem investicione kompanije „Thrive Capital“.
Njih dvojica sastali su se u četvrtak u Volterovoj kući na Floridi, gde su završavali poslednje detalje pregovora. Iako je dogovor praktično postignut, potrebno je još da se obavi zvanična primopredaja i potpiše kompletna dokumentacija.
Nakon toga, konačnu potvrdu moraće da pruži i NBA liga, pa će za formalno okončanje čitavog procesa biti potrebno još vremena.
Ukoliko se posao realizuje, Lejkersi će za veoma kratko vreme promeniti dva vlasnika. Mark Volter je, podsetimo, u oktobru prethodne godine preuzeo franšizu od porodice Bas ,za deset milijardi dolara, koja je decenijama upravljala jednim od najpoznatijih klubova u američkoj košarci.
Ljudi upoznati sa pregovorima ističu da je Kušner uverio Voltera da raspolaže kompletnim finansijskim sredstvima potrebnim za kupovinu. U razgovorima koji su trajali nekoliko meseci učestvovali su i bivši direktor „Diznija“ Bob Ajger, kao i sam Volter, a tokom tog perioda usaglašavani su svi važni elementi potencijalne prodaje.
Posebnu pažnju privlači i porodična povezanost Džošue Kušnera sa američkom političkom scenom. On je mlađi brat Džareda Kušnera, supruga Ivanke Tramp i nekadašnjeg bliskog saradnika Donalda Trampa tokom njegovog prvog predsedničkog mandata.
Za razliku od brata, Džošua nije podržavao Trampa na izborima, a 2017. godine učestvovao je i na Ženskom maršu u Vašingtonu, protestu organizovanom protiv politike tadašnje američke administracije.
Kušner je poznato ime u svetu biznisa i investicija. Osnivač je kompanije „Thrive Capital“, a jedan je od ljudi koji su pokrenuli i zdravstvenu kompaniju „Oscar Health“.
Ako se transakcija vredna 12,5 milijardi dolara zvanično potvrdi, Lejkersi će dobiti novog vlasnika, a ova promena mogla bi da predstavlja jedan od najznačajnijih poslovnih događaja u istoriji NBA lige.
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