Dončić dobija novog gazdu! Lejkersi se prodaju za cifru od koje će vam se zavrteti u glavu

Los Anđeles Lejkersi mogli bi da dobiju novog vlasnika svega godinu dana nakon prethodne promene na čelu kluba. Kako prenosi ESPN, postignut je dogovor o prodaji čuvene NBA franšize za neverovatnih 12,5 milijardi dolara.

AP Photo/Lynne Sladky

Prema navodima američkih medija, aktuelni vlasnik Mark Volter usaglasio je sve detalje transakcije sa Džošuom Kušnerom, osnivačem investicione kompanije „Thrive Capital“.

Njih dvojica sastali su se u četvrtak u Volterovoj kući na Floridi, gde su završavali poslednje detalje pregovora. Iako je dogovor praktično postignut, potrebno je još da se obavi zvanična primopredaja i potpiše kompletna dokumentacija.

Nakon toga, konačnu potvrdu moraće da pruži i NBA liga, pa će za formalno okončanje čitavog procesa biti potrebno još vremena.

Ukoliko se posao realizuje, Lejkersi će za veoma kratko vreme promeniti dva vlasnika. Mark Volter je, podsetimo, u oktobru prethodne godine preuzeo franšizu od porodice Bas ,za deset milijardi dolara, koja je decenijama upravljala jednim od najpoznatijih klubova u američkoj košarci.

Ljudi upoznati sa pregovorima ističu da je Kušner uverio Voltera da raspolaže kompletnim finansijskim sredstvima potrebnim za kupovinu. U razgovorima koji su trajali nekoliko meseci učestvovali su i bivši direktor „Diznija“ Bob Ajger, kao i sam Volter, a tokom tog perioda usaglašavani su svi važni elementi potencijalne prodaje.

Posebnu pažnju privlači i porodična povezanost Džošue Kušnera sa američkom političkom scenom. On je mlađi brat Džareda Kušnera, supruga Ivanke Tramp i nekadašnjeg bliskog saradnika Donalda Trampa tokom njegovog prvog predsedničkog mandata.

Za razliku od brata, Džošua nije podržavao Trampa na izborima, a 2017. godine učestvovao je i na Ženskom maršu u Vašingtonu, protestu organizovanom protiv politike tadašnje američke administracije.

Kušner je poznato ime u svetu biznisa i investicija. Osnivač je kompanije „Thrive Capital“, a jedan je od ljudi koji su pokrenuli i zdravstvenu kompaniju „Oscar Health“.

Ako se transakcija vredna 12,5 milijardi dolara zvanično potvrdi, Lejkersi će dobiti novog vlasnika, a ova promena mogla bi da predstavlja jedan od najznačajnijih poslovnih događaja u istoriji NBA lige.

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