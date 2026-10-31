Rijera zadovoljan izdanjem u Šapcu: "Uživao sam u igri Crvene zvezde"
U nekim normalnim okolnostima trebalo je da na poluvremenu bude 0:3 ili 0:4, ističe španski stručnjak.
Fudbaleri Crvene zveze savladali su Mačvu na Gradskom stadionu u Šapcu u utakmici 14. kola Superlige Srbije sa 4:2 (2:1).
Het-trik postigao je Bamba Dijeng, u 16, 29. i 84, a konačan rezultat postavio je Timi Maks Elšnik pogotkom u 86. minutu. Strelci za Mačvu bili su Igor Ristivojević u 31. i Milan Vidakov u 55. minutu.
Posle meča javnosti se obratio strateg crveno-belih Albert Rijera, koji je bio izuzetno zadovoljan onim što je video na terenu.
- Ne slažem se da je bilo uspona i padova. Zaista sam srećan onim što sam video na terenu od svojih igrača. Primili smo gol iz kornera, na to moramo da obratimo pažnju, a još jedan gol smo dobili posle šuta sa 40 metara. To se dešava u fudbalu.
Sve do 90. minuta kada je izvršio trostruku izmenu, Španac je napravio samo jednu promenu na terenu.
- Nisam pravio izmene zato što mi se dopadalo ono što sam video na terenu. Zaista sam uživao u onome što sam gledao. Radili smo sve prema planu. U nekim normalnim okolnostima trebalo je da na poluvremenu bude 0:3 ili 0:4, ali nije bilo tako - zaključio je Rijera.
Prave stvari imaju smisla samo kada ih radimo na svoj način.
Isto je i sa kafom, u njoj najviše uživamo kad je napravimo baš po svom.
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