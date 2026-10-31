HLADAN TUŠ ZA KIJEV! Vašington odobrio rakete „Patriot”, ali stižu tek za nekoliko godina!

PRODAJA presretačkih raketa za sisteme „Patriot“ Ukrajini, koju je odobrio Stejt department SAD, neće početi pre 2030. godine.

Foto: us army staff sgt. ian vega cerezo

O ovome je na društvenoj mreži X izvestio novinar „Radija Sloboda“ Aleks Raufoglu, pozivajući se na sopstvene izvore.

-Najava o isporuci američkih raketa ’Patriot PAK-3’ (Patriot PAC-3) sadrži važnu napomenu: reč je o novim raketama, a isporuke se ne očekuju pre 2030. godine, napisao je Raufoglu.

Predsednik Ukrajine Volodimir Zelenski, komentarišući jučerašnje saopštenje Stejt departmenta SAD o prodaji ovog naoružanja Kijevu, potvrdio je da isporuka raketa „Patriot“ neće početi još nekoliko godina.

Foto: Vikipedia/Bernd vdB

-Pet stotina presretača ’PAK-3’ predstavlja značajan broj; oni su mogli poslužiti kao veoma efikasan odbrambeni paket u veoma kratkom roku — već ove zime. Međutim, ispostavilo se da isporuke možda neće početi još nekoliko godina. Tražimo od naših američkih partnera da pronađu rešenje za trenutnu situaciju, u kojoj postoji stvarna opasnost i realna potreba za upotrebom sistema ’PAK-3’, napisao je Zelenski na svom Telegram kanalu.

Treba napomenuti da je predsednik nedavno izjavio da Rusija namerava da nastavi sa povećanjem proizvodnje balističkih raketa, dok su SAD smanjile zalihe sistema „Patriot“.

(ctrana.media)

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