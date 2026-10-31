VREME VEČERAS DONOSI PREOKRET: Evo gde nas očekuje kiša, a gde prve pahulje!
U SRBIJI će tokom večeri biti oblačno vreme, povremeno sa kišom, a na Kopaoniku će padati sneg, najavio je Republički hidrometeorološki zavod Srbije (RHMZ).
Očekuje se prelazak kiše u sneg i u ostalim višim planinskim predelima jugozapadne i južne Srbije.
Tokom noći ponegde se očekuje i stvaranja snežnog pokrivača.
U Srbiji će sutra biti oblačno i hladno vreme, povremeno sa kišom, a veća količina padavina očekuje se na jugoistoku i istoku Srbije, dok će u planinskim predelima, iznad 1.500 metara nadmorske visine, padaće sneg.
U Beogradu će biti oblačno i hladno vreme, povremeno sa kišom. Vetar slab do umeren, severni i severoistočni. Dnevna temperatura bez većeg kolebanja od 6 do 8 stepeni.
(Tanjug)
BONUS VIDEO - IZBODEN MUŠKARAC U NOVOM SADU: Napadač mu prišao dok je izlazio iz auta
Prave stvari imaju smisla samo kada ih radimo na svoj način.
Isto je i sa kafom, u njoj najviše uživamo kad je napravimo baš po svom.
Doncafé. Baš za tebe.
Preporučujemo
ZIMA STIGLA U SRBIJU: RHMZ izdao novu prognozu vremena
27. 10. 2026. u 15:23
STIŽE ZAHLAĐENjE, KIŠA I SNEG: Vremenska prognoza za četvrtak, 29. oktobar
29. 10. 2026. u 00:15
Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi
18+ Zabranjeno je učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
VUČIĆ O VOJNOJ DOKTRINI: Moramo biti jači od 7 armija da bi bili sigurni, naša vojska danas je veoma snažna
ALEKSANDAR Vučić, nosilac liste "Aleksandar Vučić - Ujedinjena Srbija", rekao je večeras u emisiji "Hit Tvit" na TV Pink,
11. 10. 2026. u 22:13
"Nije nas briga za fer-plej, odj**i!" Kapiten Srbije otkrio skandaloznu scenu sa Evropskog prvenstva
Muška odbojkaška reprezentacija Srbije pobedila je Holandiju u trećem kolu grupne faze Evropskog prvenstva posle preokreta epskih razmera 3:2 (20:25, 23:25, 30:28, 25:15, 17:15). Izjava nakon meča kapitena Srbije Nikole Jovovića nikoga nije ostavila ravnodušnim.
14. 09. 2026. u 22:51
Luka Dončić osramoćen! Stef Kari "izlomio" Slovenca, o ovom potezu bruji ceo svet (VIDEO)
Golden Stejt Voriorisli vezali su i treću pobedu u NBA ligi pobedivši Los Anđeles Lejkerse sa 112:95.
31. 10. 2026. u 10:55
Komentari (0)