VREME VEČERAS DONOSI PREOKRET: Evo gde nas očekuje kiša, a gde prve pahulje!

U SRBIJI će tokom večeri biti oblačno vreme, povremeno sa kišom, a na Kopaoniku će padati sneg, najavio je Republički hidrometeorološki zavod Srbije (RHMZ).

FOTO TANJUG/ VLADIMIR ŠPORČIĆ

Očekuje se prelazak kiše u sneg i u ostalim višim planinskim predelima jugozapadne i južne Srbije.

Tokom noći ponegde se očekuje i stvaranja snežnog pokrivača.

U Srbiji će sutra biti oblačno i hladno vreme, povremeno sa kišom, a veća količina padavina očekuje se na jugoistoku i istoku Srbije, dok će u planinskim predelima, iznad 1.500 metara nadmorske visine, padaće sneg.

U Beogradu će biti oblačno i hladno vreme, povremeno sa kišom. Vetar slab do umeren, severni i severoistočni. Dnevna temperatura bez većeg kolebanja od 6 do 8 stepeni.

(Tanjug)

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