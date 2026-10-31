Društvo

VREME VEČERAS DONOSI PREOKRET: Evo gde nas očekuje kiša, a gde prve pahulje!

Предраг Стојковић
Predrag Stojković

31. 10. 2026. u 19:38

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U SRBIJI će tokom večeri biti oblačno vreme, povremeno sa kišom, a na Kopaoniku će padati sneg, najavio je Republički hidrometeorološki zavod Srbije (RHMZ).

ВРЕМЕ ВЕЧЕРАС ДОНОСИ ПРЕОКРЕТ: Ево где нас очекује киша, а где прве пахуље!

FOTO TANJUG/ VLADIMIR ŠPORČIĆ

Očekuje se prelazak kiše u sneg i u ostalim višim planinskim predelima jugozapadne i južne Srbije.

Tokom noći ponegde se očekuje i stvaranja snežnog pokrivača.

U Srbiji će sutra biti oblačno i hladno vreme, povremeno sa kišom, a veća količina padavina očekuje se na jugoistoku i istoku Srbije, dok će u planinskim predelima, iznad 1.500 metara nadmorske visine, padaće sneg.

U Beogradu će biti oblačno i hladno vreme, povremeno sa kišom. Vetar slab do umeren, severni i severoistočni. Dnevna temperatura bez većeg kolebanja od 6 do 8 stepeni.

(Tanjug)

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IAKO nas kalendarski zima još nije stigla, temperature su već počele da padaju, a kiša i prvi sneg najavljuju ulazak u hladniji deo godine. Prema trenutnim meteorološkim prognozama, prve pahulje u nižim predelima, uključujući i Beograd, mogle bi da padnu već krajem novembra, dok se najviše snega očekuje nakon Nove godine.

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