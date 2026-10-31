Svet

MERC NA UDARU NARODA: Nastavljeni nemiri u Berlinu

Novosti online

31. 10. 2026. u 19:38

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VEČERAS su se nemiri u Berlinu nastavili, javlja RT sa lica mesta.

МЕРЦ НА УДАРУ НАРОДА: Настављени немири у Берлину

Foto: Tanjug/ AP Photo/Markus Schreiber

Demonstranti protiv politike sadašnjeg nemačkog kancelara Fridriha Merca sukobljavaju se sa policijom.

Demonstracije se održavaju širom zemlje, u kojima učestvuju hiljade ljudi.

Ranije u Kelnu, policija je upotrebila vodeni top protiv demonstranata.

Prave stvari imaju smisla samo kada ih radimo na svoj način.

Isto je i sa kafom, u njoj najviše uživamo kad je napravimo baš po svom.

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