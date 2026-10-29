PARTIZAN I NOĆ VEŠTICA: U Kaunasu će biti pakleno i neobično
Čeka nas pravi spektakl u petak uveče.
Košarkaši Partizana gostovaće Žalgirisu u petak od 19.00 u utakmici devetog kola Evrolige, a litvanski tim priprema poseban program za navijače.
Duel u „Žalgirio areni“ biće odigran u znaku Noći veštica, pa će crno-bele, pored tradicionalno bučne podrške domaćim košarkašima, dočekati i publika pod maskama.
Izabranici Đoana Penjaroje u Kaunas stižu posle bolnog poraza od Asvela u Lionu, gde su u poslednjih pet minuta ispustili prednost od 11 poena i dozvolili protivniku da serijom 15:0 preokrene utakmicu. Ipak, za crno-bele nema mnogo vremena za osvrt na propuštenu priliku, pošto ih očekuje još jedno zahtevno gostovanje u borbi za što bolju poziciju na tabeli. Crno-beli su trenutno na skoru 4:4, kao i njihov sutrašnji rival.
Poseban ambijent biće jedan od zaštitnih znakova večeri u Kaunasu. Ulaznice za utakmicu su rasprodate, što znači da će Žalgiris nastaviti impresivan niz od 45 uzastopnih evroligaških mečeva na domaćem terenu pred potpuno ispunjenim tribinama. Ta tradicija traje duže od dve sezone.
Organizatori su pripremili i prateći sadržaj u duhu Noći veštica.
Dvorana će biti ukrašena za ovu priliku, a u tematskom programu učestvovaće i plesačice Žalgirisa. Navijači su pozvani da na utakmicu dođu u kostimima, dok će najoriginalniji među njima osvojiti dve ulaznice za decembarski derbi protiv Ritasa.
Za muzički program tokom poluvremena biće zadužena grupa Kastaneda, a domaćin je pozvao publiku da dođe ranije zbog brojnih aktivnosti i očekivanih gužvi na ulazima u dvoranu.
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