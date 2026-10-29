BURA U TEL AVIVU: Micić i Itudis ne razgovaraju?! Oglasio se gazda Hapoela i žestoko "pecnuo" Makabi
Evo šta je prava istina...
Iako Hapoel iz Tel Aviva blista u Evroligi i beleži fantastične rezultate — iza sebe ima četiri uzastopne pobede, uključujući i skalpove giganta poput Panatinaikosa i Real Madrida — u Izraelu je odjeknula vest o navodnom potresu unutar svlačionice.
Kako prenosi tamošnji portal „Sport5“, odnosi između srpskog plejmejkera Vasilija Micića i šefa stručnog štaba Dimitrisa Itudisa navodno su drastično zahladneli, do te mere da njih dvojica praktično i ne govore.
Prema navodima ovog izvora, nekada bliska i uspešna saradnja dvojice košarkaških profesionalaca svedena je na minimum. Navodi se da je Micić pojedinim članovima stručnog štaba i saigračima već preneo nezadovoljstvo razvojem situacije sa grčkim strategom, dok ljudi iz kluba navodno pokušavaju da „ispeglaju“ nesuglasice i smire tenzije.
Izraelski mediji su dodali da Micićevo odsustvo sa poslednjeg meča, ipak, nema veze sa ovim navodnim sukobom, već da je srpski organizator igre neposredno pred podbacivanje lopte osetio bol u skočnom zglobu.
Ovakvi natpisi izazvali su momentalnu reakciju vlasnika Hapoela, Ofera Janaja. Prvi čovek kluba oglasio se na društvenim mrežama, oštro demantovao celu priču i pritom poslao „otrovnu strelicu“ ka gradskom rivalu, Makabiju iz Tel Aviva.
– Znam da je jeftinije dopustiti im da objave lažnu vest nego konačno dovesti još jednog beka. Ipak, taj izveštaj im večeras neće pomoći protiv Pariza – poručio je Janaj, jasno aludirajući na to odakle vetar duva i ko stoji iza pokušaja destabilizacije njegovog tima.
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