Emotivni Arnautović: Tako mi Boga, život bih dao za vas

Pojavili se snimci sa Mundijala...

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Marko Arnautović završio je reprezentativnu karijeru porazom Austrije od Španije (0:3), u nokaut fazi Svetskog prvenstva, a snimci njegovog oproštaja od saigrača pokazuju koliko mu je teško pao kraj jedne velike fudbalske priče.

Austrijski medij „Heute“ objavio je da su emotivne scene prikazane u dokumentarnoj seriji „Teamgeist – Unser Weg“, koja prati put reprezentacije kroz Mundijal. U svlačionici, nakon eliminacije, selektor Ralf Rangnik prvo se zahvalio igračima i stručnom štabu, a onda je reč uzeo Arnautović.

Iskusnom napadaču, inače članu Crvene zvezde, glas je zadrhtao već na početku obraćanja.

- Ljudi, meni je ovo brutalno teško, brutalno! Poslednji put sa vama. Vi niste samo moji saigrači, vi ste za mene braća. Život bih dao za vas, tako mi Boga - poručio je Arnautović, vidno slomljen od emocija.

Posebno ga je pogodilo to što se od nacionalnog tima oprostio porazom, iako je želeo da poslednji ples u dresu Austrije traje duže.

- Nisam želeo da se ovako završi. Svi su pisali „poslednji ples, poslednji ples“. Nisam želeo da poverujem u to. Ali, nažalost, danas je bio poslednji ples - rekao je napadač.

Međutim, tu nije bio kraj njegovom obraćanju. Arnautović je saigračima poručio da će u njemu uvek imati podršku, bez obzira na to gde ih fudbalski put odvede.

- Uvek ćete imati svog velikog brata uz sebe. Gde god da odete, uvek ću biti vaš veliki brat. Znam da ova reprezentacija još mnogo toga može da pruži ovoj zemlji. Vi ste neverovatni fudbaleri, ali još bolji ljudi - istakao je Arnautović.

Njegove reči pogodile su i ostale reprezentativce. Marsel Sabicer sakrio je lice rukom, dok je oproštaj od dugogodišnjeg saigrača Davida Alabe bio posebno emotivan. Arnautović je nakon govora zagrlio svakog člana ekipe.

- Volim vas više od svega i voleću vas zauvek. Zauvek i doveka - zaključio je austrijski napadač.